L’amministrazione comunale di Modica ha avviato un nuovo piano di manutenzione immobili in città per garantire il decoro e la funzionalità degli stabili istituzionali e dei servizi pubblici. Gli interventi, coordinati dall’Assessorato alle Manutenzioni, hanno interessato diverse zone della città, partendo dalla sede centrale di Palazzo San Domenico fino ai presidi di pubblica sicurezza. Nella mattinata di oggi, le operazioni si sono spostate a Modica Alta, con l’apertura del cantiere per il rifacimento completo dei bagni pubblici situati in piazza San Giovanni, un’area nevralgica per residenti e flussi turistici.

Il programma di riqualificazione ha già toccato tappe fondamentali per l’efficienza degli uffici pubblici. A Palazzo San Domenico, sede del Comune, sono stati ultimati i lavori relativi ai servizi e ai locali che ospitano il centralino. Contemporaneamente, l’Ente ha prestato particolare attenzione ai presidi del territorio, completando le opere presso la Caserma dei Carabinieri di via Resistenza Partigiana e avviando i cantieri all’interno della biblioteca comunale Salvatore Quasimodo, luogo simbolo della cultura cittadina.

Piero Armenia, Assessore alle Manutenzioni, ha tracciato il bilancio delle attività in corso: “Proseguiamo senza sosta negli interventi di manutenzione negli immobili comunali. Una scelta con tempistiche ben cadenzate, condivisa in amministrazione e che stiamo proseguendo senza soluzione di continuità”. Il piano prevede anche una serie di piccoli interventi di ripristino in altri stabili minori dell’ente, finalizzati a eliminare situazioni di degrado pregresse e migliorare l’accessibilità degli uffici aperti al pubblico.

L’apertura del cantiere in piazza San Giovanni segna un punto di svolta per il quartiere di Modica Alta, spesso al centro delle richieste di intervento per il miglioramento dei servizi di base. La ristrutturazione dei bagni pubblici non risponde solo a un’esigenza igienico-sanitaria per la cittadinanza, ma si inserisce in una strategia di accoglienza che mira a potenziare l’appeal dei percorsi monumentali della parte alta della città, dominata dalla maestosa facciata della chiesa di San Giovanni Evangelista.

L’Assessore Armenia ha sottolineato l’importanza simbolica e pratica di quest’ultima operazione: “Stamattina poi, abbiamo dato inizio ai lavori nei bagni di piazza San Giovanni a Modica alta, segno dell’interesse che la nostra amministrazione ha per questa parte importante della Città. Gli interventi prevedono il completo rifacimento dei servizi per renderli fruibili e decorosi, a disposizione dei nostri concittadini e dei tanti turisti e visitatori”. L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare entro tempi brevi strutture moderne che rispettino gli standard di decoro richiesti per una città d’arte di caratura internazionale.