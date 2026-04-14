La città festeggia l’ingresso di una nuova iscritta nel registro dei centenari a Ragusa. La signora Giorgia ha spento cento candeline circondata dall’affetto della sua famiglia, in un momento di gioia che ha coinvolto simbolicamente l’intera comunità locale. L’evento, celebrato con una cerimonia privata alla presenza delle autorità cittadine, segna un ulteriore tassello nella statistica demografica del capoluogo, sempre più caratterizzato da una spiccata longevità della sua popolazione residente.

Il primo cittadino ha voluto omaggiare personalmente la signora Giorgia, sottolineando l’importanza di questi traguardi per l’identità sociale della città. Durante la visita, il sindaco ha messo in evidenza la vitalità della festeggiata, divenuta simbolo di una generazione che ha attraversato un secolo di storia italiana, dalle difficoltà del dopoguerra fino alla modernità digitale.

Attraverso i canali istituzionali, Peppe Cassì ha condiviso il clima della giornata: “Tre torte, una bella tavola e tanto buon umore per i 100 anni della signora Giorgia, che si aggiunge al club dei centenari e delle (tante) centenarie ragusane. Ancora auguri!”. Le sue parole riflettono un dato di fatto: la signora Giorgia è solo l’ultima, in ordine cronologico, di una lunga lista di cittadini che hanno raggiunto e superato la soglia del secolo, a testimonianza di una qualità della vita che nel ragusano rimane ai vertici delle classifiche regionali.