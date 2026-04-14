La città di Pozzallo ha celebrato la Giornata Nazionale del Mare 2026 con una serie di iniziative che hanno coinvolto istituzioni, associazioni e istituti scolastici del territorio. La manifestazione, dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulla sicurezza della navigazione, ha visto la partecipazione attiva della Guardia Costiera, del WWF e della Lega Navale. Gli studenti degli Istituti Comprensivi “Amore” e “Rogasi” hanno presentato lavori creativi e progetti ecologici, confermando l’impegno della comunità locale nella protezione dell’ecosistema marino e nella promozione della cultura del mare.

Il cuore pulsante della giornata è stato il coinvolgimento dei giovani nell’ambito del programma Eco-Schools della FEE, una certificazione internazionale che premia la gestione ecologica degli edifici scolastici e l’integrazione della sostenibilità nei programmi didattici. Gli alunni della secondaria hanno realizzato cartelloni, video e poesie, esposti ora presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” fino a sabato prossimo. L’Autorità di Sistema Portuale ha premiato l’impegno dei partecipanti, sottolineando il valore della creatività come strumento di educazione civica.

In merito all’iniziativa, il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha dichiarato: «Queste giornate rappresentano un investimento concreto sul futuro della nostra comunità. Educare i più giovani al rispetto del mare significa costruire cittadini più consapevoli e responsabili, capaci di custodire una delle risorse più preziose del nostro territorio». Al progetto hanno aderito anche l’Istituto Superiore La Pira e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, rafforzando la rete tra mondo della scuola e realtà associative legate alla marineria.

Cultura della sicurezza e tutela del patrimonio marino

La Capitaneria di Porto ha giocato un ruolo centrale nel trasmettere i valori della legalità e della salvaguardia della vita umana in mare. Il Comandante Luigi Vincenti ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e nuove generazioni per costruire una consapevolezza diffusa. Per la Guardia Costiera, la tutela ambientale e la sicurezza della navigazione sono obiettivi quotidiani che necessitano della collaborazione attiva di ogni cittadino, a partire dai più piccoli.

Secondo il Comandante Luigi Vincenti: “Queste iniziative rappresentano un investimento concreto nella formazione civica e nella cultura della sicurezza delle nuove generazioni. Il mare, per noi della Guardia Costiera, non è soltanto un ambito operativo, ma un patrimonio da conoscere, rispettare e tutelare quotidianamente”. A fargli eco è stato il Vice Sindaco Raffaele Monte, il quale ha evidenziato come il legame con il “grande fratello blu” debba essere nutrito attraverso la conoscenza e il rispetto costante, trasformando gli studenti in veri e propri custodi del patrimonio naturale siciliano.