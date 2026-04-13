La Volley Modica Next Gen chiude in bellezza la regular season tra le mura amiche del PalaRizza, superando con un perentorio 3-0 il Paternò Volley. Un successo che consolida il quinto posto nel girone B di Serie C, l’ultimo slot disponibile per accedere alla post-season. Il risultato, maturato con un triplo 25/19, fotografa una gara gestita con maturità dai ragazzi di coach Ciccio Italia contro un avversario ormai rassegnato alla retrocessione.

La stagione della “Next Gen” modicana rappresenta un caso di studio interessante per il volley giovanile siciliano. Partiti con l’obiettivo minimo della salvezza, i biancoazzurri hanno scalato le gerarchie del girone grazie a una crescita tecnica costante. In un campionato regionale di Serie C, il passaggio dalla zona salvezza alla zona play-off non è mai scontato: richiede una profondità di organico e una tenuta mentale che il vivaio modicano ha dimostrato di possedere, confermando la bontà del progetto tecnico incentrato sulla valorizzazione dei talenti locali.

La cronaca del match e la volata per gli spareggi

Il confronto contro il fanalino di coda Paternò non ha riservato particolari insidie. Modica ha mantenuto alta la concentrazione, evitando cali di tensione che avrebbero potuto riaprire i set. Con questi tre punti, la squadra allunga la striscia positiva e si presenta all’ultimo turno con il destino nelle proprie mani.

Per certificare l’approdo ai play-off manca ora un solo tassello: la sfida esterna contro il Gabbiano Pozzallo. Un derby ibleo di alta classifica che promette scintille, con i pozzallesi già certi del pass e i modicani a caccia dell’ultimo punto utile per blindare la posizione senza dover dipendere dai risultati del Messina, diretta inseguitrice.

Under 17 e Serie C: gli impegni cruciali della settimana

Nonostante l’euforia per la Serie C, l’agenda della società rimane fitta di impegni giovanili. Come sottolineato dai vertici del club, la priorità immediata si sposta ora sulla scalata regionale delle categorie minori.

Giorgio Scavino ha così analizzato il momento della squadra:

“La partita contro Paternò è stata una partita senza grossi sussulti tra due squadre che si rispettano. Noi avevamo la necessità di fare tre punti per continuare a lottare per i play off. Ora, prima di pensare a Pozzallo, i ragazzi sono concentrati sul match di giovedì contro il Giavì Pedara, valido per i quarti di finale del campionato regionale under 17. Da venerdì penseremo al match di Pozzallo; per noi sarà fondamentale conquistare un punto per blindare la quinta posizione”.

L’appuntamento per i quarti di finale Under 17 è fissato per giovedì alle 18:00 al PalaRizza. Solo dopo questo crocevia, la Next Gen sposterà il mirino sulla “città marinara” per chiudere definitivamente il discorso promozione in Serie B.