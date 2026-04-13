La Guardia di Finanza di Trapani ha inferto un durissimo colpo al narcotraffico locale, intercettando un ingente carico di droga pronto per essere trasferito sull’isola di Pantelleria. Durante i controlli potenziati in occasione della Processione dei Misteri, i militari della Compagnia di Marsala hanno fermato un uomo che, mimetizzato tra i passeggeri in imbarco al porto, trasportava oltre un chilo di hashish e 225 grammi di cocaina purissima.

Il corriere, un uomo che portava con sé una comune borsa da lavoro, ha tradito un eccessivo nervosismo non appena ha incrociato lo sguardo dei finanzieri. La perquisizione del bagaglio ha rivelato la sostanza stupefacente abilmente occultata tra attrezzi da cantiere e documenti tecnici. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e spaccio.

La vera sorpresa per gli inquirenti è arrivata dall’analisi del carico: tra i panetti di hashish tradizionale è stata rinvenuta una variante rara e pregiata denominata “White Hash” (hashish bianco). Si tratta di una tipologia di droga particolarmente ricercata tra i consumatori più giovani a causa della sua elevata purezza e di una concentrazione di THC superiore alla media. Il sequestro effettuato a Trapani rappresenta uno dei primi casi documentati in Italia di questa specifica qualità di hashish da parte delle Fiamme Gialle.

Sicurezza e prevenzione durante le festività pasquali

Le modalità di trasporto e il timing dell’operazione suggeriscono che la droga fosse destinata a inondare le piazze di spaccio di Pantelleria proprio in vista delle festività pasquali. La Guardia di Finanza ha ribadito come questo intervento sia il frutto di un’efficace intensificazione del controllo economico del territorio, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a colpire le fonti di guadagno della criminalità organizzata.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. Mentre il carico è stato posto sotto sequestro per le analisi di rito, per l’indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a un eventuale giudizio definitivo. L’attenzione dei finanzieri resta altissima su tutti i varchi portuali della provincia per prevenire ulteriori tentativi di infiltrazione di sostanze psicotrope di nuova generazione sul mercato locale.