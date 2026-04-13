Il Comune di Comiso ha ottenuto un finanziamento di 540 mila euro destinato all’acquisto di nuovi arredi scolastici nell’ambito del Programma Nazionale “Scuole e Competenze”. Le risorse, provenienti dai Fondi Strutturali Europei 2021-2027 e dal PNRR, permetteranno di potenziare l’accoglienza degli asili nido cittadini e delle strutture dell’infanzia, migliorando la qualità degli ambienti didattici per i bambini della fascia 0-6 anni.

Il progetto prevede uno stanziamento specifico di 2 mila euro per ogni posto asilo. La ripartizione dei fondi sul territorio di Comiso interesserà diverse strutture: la nuova ala di via Spallanzani con 64 posti, il plesso di viale della Resistenza con 150 posti (inclusa la fascia 3-6 anni) e la frazione di Pedalino con 20 posti. Complessivamente, il territorio comunale vedrà il rinnovo di 234 postazioni, alle quali si aggiungono quelle del Comune di Ispica, partner dell’iniziativa in forma aggregata.

Il sindaco Maria Rita Schembari ha confermato l’ammissione al bando pubblico dello scorso 3 febbraio, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli uffici comunali per intercettare queste somme. «Siamo stati ammessi ad un finanziamento di 540 mila euro per l’acquisto di arredi scolastici – spiega il sindaco – Il finanziamento prevede una somma di 2 mila euro a posto per gli asili». Grazie alla partecipazione congiunta, il totale dei posti finanziati sale a 270 unità.

Il primo cittadino ha espresso il proprio plauso per il risultato raggiunto, evidenziando come queste risorse siano fondamentali per elevare gli standard qualitativi delle scuole cittadine. «Esprimo dunque soddisfazione per questo ulteriore finanziamento che ci darà la possibilità di abbellire maggiormente i nostri asili rendendoli ancora più accoglienti per i nostri bambini», ha concluso Maria Rita Schembari. La fornitura dei nuovi mobili e delle attrezzature permetterà di creare spazi più funzionali e moderni, rispondendo alle esigenze educative contemporanee