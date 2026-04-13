La Sicilia si conferma protagonista assoluta nelle estrazioni del 10eLotto, registrando vincite complessive per oltre 16mila euro nell’ultimo concorso di venerdì 10. I flussi di gioco rilevati sul territorio regionale hanno premiato in particolare due province, Agrigento e Messina, portando nelle tasche dei fortunati vincitori premi di fascia alta. Lo comunica Agipronews.
L’exploit più rilevante è avvenuto a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Presso la ricevitoria situata in via Gramsci, un giocatore ha centrato un “6” Oro che gli ha permesso di incassare esattamente 11.250 euro. La cittadina, già nota per i suoi riconoscimenti turistici nazionali, torna così alla ribalta delle cronache per un evento legato alla fortuna.
Parallelamente, la città di Messina ha registrato un altro successo significativo. Un tagliando giocato nel punto vendita di via Comunale ha infatti fruttato 5mila euro grazie a un “8” Doppio Oro.
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