I Carabinieri di Vittoria hanno denunciato un sedicenne del posto per detenzione abusiva di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso. I militari sono intervenuti nel corso di un servizio serale a seguito di una segnalazione giunta al N.U.E. 112, che indicava la presenza di un gruppo di giovani sospetti. L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Ragusa.

L’intervento si è concentrato nell’area antistante il “MCDONALD’S” del Comune di Vittoria. Alcuni testimoni avevano segnalato diversi ragazzini intenti ad armeggiare con quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola vera. Giunti sul posto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato i presenti e proceduto al controllo accurato di una minicar parcheggiata nei pressi del locale.

La perquisizione veicolare ha dato esito positivo quando, occultata nel cofano posteriore della vettura, i carabinieri hanno rinvenuto la pistola giocattolo. L’arma, priva dei segni identificativi di sicurezza, è stata immediatamente posta sotto sequestro. La somiglianza dell’oggetto con un’arma reale avrebbe potuto generare allarme sociale o situazioni di pericolo imprevedibili durante le ore serali.

Denuncia alla Procura per i Minorenni di Catania

Per il proprietario del veicolo, un ragazzo di 16 anni, è scattata inevitabilmente la denuncia a piede libero. I militari hanno trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, competente per territorio. L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza costante nei punti sensibili della città, dove la presenza di minorenni con simulacri di armi può degenerare in episodi di violenza o panico.

L’attività dell’Arma prosegue senza sosta per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti vittoriesi. I controlli mirati, specialmente durante i fine settimana e nelle aree commerciali, restano lo strumento principale per prevenire reati contro il patrimonio e garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza da parte delle fasce più giovani della popolazione.