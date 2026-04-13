La Polizia di Stato ha eseguito due distinti provvedimenti restrittivi nei confronti di uomini accusati di maltrattamenti in famiglia nelle città di Ragusa e Modica. A Ragusa, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di libertà vigilata nei confronti di un uomo di 46 anni. Il soggetto, già noto agli uffici di polizia, è ritenuto responsabile di reiterate condotte violente ai danni della sua ex compagna. Le indagini hanno accertato che l’uomo non si limitava alle aggressioni fisiche e verbali, ma in diverse circostanze aveva deliberatamente danneggiato beni di proprietà della donna per esercitare pressione psicologica.

La magistratura ha ritenuto necessario applicare la misura provvisoria della libertà vigilata per interrompere l’escalation di violenza e garantire l’incolumità della vittima. Questo provvedimento permette un controllo più stringente sulle attività del 46enne, limitandone la capacità di movimento e imponendo obblighi specifici che, se violati, potrebbero portare a un inasprimento della restrizione della libertà personale.

Sorveglianza speciale e braccialetto elettronico a Modica

Contemporaneamente, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha notificato una misura di Sorveglianza Speciale a un cittadino tunisino di 45 anni. Il provvedimento è scattato in seguito alla segnalazione di una condotta violenta tenuta dall’uomo verso la moglie. Particolarmente grave è il fatto che le aggressioni avvenissero sistematicamente alla presenza dei figli minori, esponendo questi ultimi a traumi psicologici profondi.

L’uomo, che in passato era già stato colpito da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, è ora sottoposto al divieto assoluto di avvicinamento alla vittima. Per garantire l’efficacia della misura, le autorità hanno disposto l’applicazione del braccialetto elettronico. Questo strumento tecnologico segnala immediatamente alla sala operativa della Polizia ogni tentativo di violazione del perimetro di sicurezza stabilito, consentendo un intervento tempestivo delle pattuglie sul territorio.