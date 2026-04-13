Due spettacolari scie luminose hanno attraversato il cielo della provincia di Ragusa nelle prime ore di questa mattina, intorno alle ore 5.44. L’avvistamento, segnalato da numerosi residenti tra il capoluogo, Modica, Comiso, Santa Croce Camerina e Vittoria, ha generato un immediato tam-tam sui social network grazie a diversi video che mostrano punti luminosi avanzare compatti con una traiettoria insolitamente lenta.

Diversi i video registrati dagli abitanti e condivisi sui social che mostrano punti luminosi allineati che avanzano compatti, un fenomeno che ha immediatamente richiamato l’attenzione degli appassionati di astronomia e degli esperti del settore. Le caratteristiche osservate, secondo alcuni esperti, sono compatibili con il rientro nell’atmosfera di detriti spaziali, un evento che può generare scie incandescenti visibili anche a grande distanza.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte degli enti scientifici nazionali, ma l’ipotesi più accreditata riguarda il rientro del secondo stadio del razzo cinese Kinetika 2, lanciato il 30 marzo scorso e atteso al rientro in questi giorni.

Le testimonianze raccolte sul territorio confermano che la provincia di Ragusa è stata tra le prime aree in Sicilia a documentare l’evento con chiarezza. La visibilità è stata favorita dalle condizioni meteo stabili e dall’orario, che ha permesso alle scie luminose di stagliarsi nitidamente contro il buio dell’alba imminente.

L’impatto visivo, per quanto suggestivo, non deve destare preoccupazione. Questi eventi avvengono con una certa regolarità nel settore aerospaziale moderno. Tuttavia, per gli abitanti della zona, il passaggio silenzioso di questi frammenti ha trasformato per qualche istante l’orizzonte quotidiano in un raro scenario astronomico, ricordando quanto sia affollato lo spazio sopra le nostre teste. (foto Assenza – scattata a Santa Croce Camerina)