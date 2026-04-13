Un gravissimo incidente stradale si è consumato nelle scorse ore all’interno dell’area portuale di Pozzallo, provocando la morte di un uomo di 78 anni. La vittima, originaria della provincia di Trapani, viaggiava a bordo di un ciclomotore quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un mezzo pesante condotto da un autotrasportatore di Modica. Nonostante il trasferimento d’urgenza in codice rosso e i disperati tentativi dei medici, l’anziano è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La dinamica dello scontro nell’area portuale

Le autorità locali hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza le fasi dell’incidente stradale. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto e in attesa di conferma da parte delle Forze dell’ordine, l’impatto tra lo scooter e il Tir è stato di particolare violenza, tanto da sbalzare il 78enne dalla sella e farlo cadere rovinosamente sull’asfalto. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno tentato di stabilizzare il ferito prima della corsa verso l’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Purtroppo, la gravità dei traumi riportati non ha lasciato scampo all’uomo. Nonostante le manovre rianimatorie messe in atto dal personale sanitario dell’ospedale modicano, fin dai primi istanti, il cuore dell’anziano ha cessato di battere.

L’autotrasportatore alla guida del mezzo pesante è rimasto fisicamente illeso, sebbene sia stato soccorso in forte stato di shock a causa dell’accaduto. La Polizia Locale di Pozzallo intervenuta per i rilievi sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente ed accertare eventuali responsabilità.