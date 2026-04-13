Il Lions Club Ragusa Host apre la propria settimana dell’ambiente con un programma che parte dalle operazioni sul territorio e culmina sabato in un convegno di respiro nazionale. Tra lunedì e domenica 19 aprile, il club ragusano alterna interventi pratici — raccolta di rifiuti elettronici e piantumazione di alberi — a un momento di approfondimento istituzionale che vedrà alla sala Avis di Ragusa la presenza di esperti del settore energetico, ambientale e della legalità, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Si comincia in questi giorni con la raccolta e il conferimento dei materiali elettrici ed elettronici classificati come Raee — acronimo di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche — presso il centro artigianale cittadino. All’iniziativa partecipa anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Gianni Giuffrida. I Raee rappresentano uno dei flussi di rifiuti a più rapida crescita a livello europeo: secondo i dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’Europa genera oltre 12 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno, e il loro smaltimento scorretto rilascia sostanze tossiche nel suolo e nelle falde acquifere. In Italia il tasso di raccolta differenziata di questi materiali resta ancora al di sotto degli obiettivi fissati dalla direttiva europea.

Tra martedì e mercoledì il club si sposta nel parco di via Australia, dove i soci metteranno a dimora diversi alberi per arricchire il patrimonio verde urbano di Ragusa. La piantumazione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla copertura arborea cittadina, tema che nelle province siciliane meridionali assume una valenza particolarmente concreta in relazione all’isola di calore urbana e alla siccità strutturale che caratterizza il territorio ibleo.

Il convegno di sabato sulla responsabilità ambientale a Ragusa

Il momento centrale della settimana è il convegno “Ambiente, responsabilità, azione: il futuro si costruisce oggi”, in programma sabato alla sala Avis di Ragusa. L’appuntamento è concepito come occasione di confronto qualificato tra esperti nazionali, istituzioni locali e cittadinanza, con un focus specifico sull’intreccio tra politiche energetiche, tutela ambientale e legalità — un nesso sempre più rilevante nel contesto del contrasto agli ecocrimini e della transizione energetica.

«Questa settimana rappresenta per noi un momento fondamentale — afferma la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti — perché unisce la riflessione all’azione. Il convegno di sabato offrirà una visione ampia e qualificata sulle sfide ambientali, mentre le iniziative di questi giorni ci permetteranno di tradurre quei contenuti in gesti concreti. La raccolta dei Raee e la piantumazione degli alberi sono attività semplici ma profondamente significative: raccontano il nostro modo di essere Lions, presenti, attivi e orientati al bene comune. Il futuro si costruisce oggi, e noi vogliamo farlo insieme alla città.»

Domenica la passeggiata alle sorgenti del territorio ibleo

La settimana si chiude domenica 19 aprile con una passeggiata ambientale alla scoperta delle sorgenti del territorio ibleo, un appuntamento già previsto per il 15 marzo scorso e rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’escursione è aperta alla cittadinanza e si propone come momento di conoscenza diretta del patrimonio idrico e naturalistico di un territorio che, sotto il profilo geologico e idrogeologico, presenta caratteristiche di grande interesse per la presenza di sorgenti carsiche tipiche dell’altopiano ibleo.

Il Lions Club Ragusa Host — fondato nel 1955, tra i più longevi della provincia — conta oltre cento soci attivi e opera su più fronti del volontariato civico, dall’ambiente alla salute, dall’educazione alla cultura. La settimana in corso rappresenta uno degli impegni più strutturati dell’anno in tema di sostenibilità ambientale locale.