Il mercato dei voli internazionali sta vivendo una fase di profonda anomalia. Se da un lato l’instabilità in Medio Oriente preoccupa le cancellerie europee, dall’altro l’incertezza del 2026 sta producendo un effetto inaspettato: il crollo dei prezzi per diverse destinazioni intercontinentali. Tuttavia, dietro le tariffe “low cost” per mete da sogno si nasconde una crisi sistemica che coinvolge l’approvvigionamento di cherosene e la stabilità delle rotte commerciali globali.

Il settore del trasporto aereo dipende strettamente dalla fluidità dei passaggi marittimi. Lo Stretto di Hormuz, snodo vitale per il transito del greggio e del jet-fuel, resta attualmente sotto pressione a causa delle attività militari e delle tensioni diplomatiche tra Iran e Occidente. L’associazione degli scali europei, Aci Europe, ha recentemente inviato una nota formale alla Commissione Ue avvertendo che, senza una ripresa stabile dei transiti entro tre settimane, l’Europa dovrà affrontare una carenza strutturale di carburante. Una situazione che potrebbe mettere a rischio l’intero ecosistema turistico estivo, fondamentale per le economie del Mediterraneo.

Biglietti a prezzi stracciati: Maldive, Oriente e Giappone

Secondo l’ultima analisi di Assoutenti, programmare un viaggio per i mesi di maggio e giugno non è mai stato così conveniente per chi punta al lungo raggio. Partire da Roma per le Maldive o le Seychelles può costare appena 250 euro, una cifra estremamente bassa dovuta alla necessità delle compagnie di riempire aeromobili che altrimenti resterebbero vuoti. “Gli algoritmi che regolano le tariffe sono costretti ad abbassare i prezzi a causa della domanda incerta”, ha spiegato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

Le offerte non si fermano all’Oceano Indiano. Un volo di sola andata per Hong Kong parte da 278 euro, mentre per Singapore e Malesia si resta sotto la soglia dei 300 euro. Anche il Giappone e le Filippine diventano accessibili con circa 370 euro. Persino ad agosto, mese tradizionalmente proibitivo, si registrano cali significativi rispetto alla scorsa primavera: un volo Milano-Maldive costa oggi circa il 28% in meno rispetto ai prezzi di marzo, mentre per Sharm el-Sheikh e Zanzibar il risparmio si attesta intorno al 18%.

Il rischio di rincari sulle tratte nazionali ed europee

Esiste però un rovescio della medaglia che preoccupa i viaggiatori che sceglieranno mete più vicine. Se le rotte esotiche scendono di prezzo per stimolare una domanda debole, le destinazioni tipicamente estive e più corte, come Grecia, Spagna o la stessa Italia, rischiano di subire l’effetto opposto. L’aumento dei costi del carburante (jet-fuel) e la concentrazione della massa dei turisti su rotte considerate più “sicure” potrebbero spingere le tariffe verso l’alto nelle prossime settimane.

Aci Europe, in una lettera visionata dall’Ansa e anticipata dal Financial Times, ha chiesto un intervento proattivo dell’Ue e un monitoraggio costante sulla disponibilità di carburante. Il rischio è che le riserve si esauriscano proprio a ridosso dell’alta stagione. Ad oggi, la tregua nel conflitto in Iran ha prodotto risultati minimi sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, e il commissario Ue all’Energia Dan Jorgensen non ha escluso l’ipotesi di un razionamento qualora la crisi dovesse perdurare, trasformando l’estate 2026 in una sfida logistica senza precedenti per il comparto dei cieli.