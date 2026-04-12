Il panorama meteorologico sull’Italia si appresta a vivere una svolta radicale. Dopo un inizio di aprile caratterizzato da stabilità e temperature miti, la nuova settimana segnerà l’ingresso di una fase dinamica e perturbata. Un vortice mediterraneo, alimentato da correnti instabili, valicherà i confini nazionali portando con sé un carico di piogge diffuse, grandinate e una decisa intensificazione della ventilazione su gran parte delle regioni.

Le configurazioni di blocco atmosferico che hanno garantito il bel tempo nelle scorse settimane stanno cedendo sotto la spinta di una vasta area di bassa pressione. Questo tipo di fenomeni, tipici della primavera, traggono energia dai contrasti termici tra l’aria calda preesistente e le infiltrazioni più fresche in quota. Storicamente, la seconda metà di aprile è spesso teatro di queste “metamorfosi” repentine, capaci di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua in brevissimo tempo, mettendo alla prova la tenuta idrogeologica dei territori più fragili del Centro-Nord.

Severo maltempo tra lunedì e martedì: il picco della perturbazione

Il cuore del peggioramento è atteso tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. La risalita di un minimo depressionario dal comparto nord-africano si approfondirà sui nostri bacini, innescando temporali di forte intensità. Non si tratterà delle classiche e brevi piogge primaverili, ma di veri e propri sistemi temporaleschi organizzati. Il rischio di nubifragi e grandinate sarà elevato, specialmente nelle zone interne e lungo le fasce tirreniche e settentrionali, dove lo scontro tra masse d’aria diverse sarà più marcato.

In questo contesto, anche i venti subiranno un deciso rinforzo. La Sardegna sarà spazzata da un forte Maestrale, mentre sul versante adriatico dominerà lo Scirocco. Questa circolazione a rotazione ciclonica renderà i mari da molto mossi ad agitati, con possibili disagi ai trasporti marittimi. L’instabilità insisterà anche nella giornata di mercoledì 15, coinvolgendo ancora una volta il Centro-Nord e le due isole maggiori con rovesci intermittenti.

Da giovedì la tregua: verso un weekend più soleggiato

I primi segnali di un cambio di rotta verso il bel tempo inizieranno a manifestarsi da giovedì 16 aprile. Il miglioramento partirà dalle regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente verso il Centro. L’allontanamento del vortice verso est permetterà un lento consolidamento della pressione atmosferica, aprendo la strada a condizioni più favorevoli.

Se i modelli matematici verranno confermati, da venerdì 17 e per l’intero fine settimana l’alta pressione dovrebbe tornare a proteggere lo Stivale, garantendo ampie schiarite anche al Sud e un progressivo aumento delle temperature. Trattandosi di una proiezione a medio termine, resta fondamentale seguire i prossimi bollettini, ma la tendenza sembra indicare un weekend di recupero dopo giorni decisamente movimentati, a conferma di una primavera che non smette di stupire per la sua imprevedibilità.