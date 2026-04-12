I capelli crespi sono capelli disidratati, privi di lucentezza e difficili da gestire, il risultato di una cuticola danneggiata che non riesce più a trattenere l’umidità. Phon usati troppo vicino al cuoio capelluto, piastre, esposizione al sole e tinte chimiche aggressive sono tra le cause principali. Esistono però rimedi naturali, economici e verificati dalla tradizione cosmetica, che permettono di nutrire la fibra capillare in profondità e restituire morbidezza e disciplina.

Il problema non riguarda poche persone. Secondo le stime del settore cosmetico europeo, circa il 60% delle donne dichiara di avere capelli secchi o crespi in almeno una stagione dell’anno, con picchi in estate per l’effetto combinato di sole, salsedine e cloro delle piscine. Il mercato dei prodotti anticrespo vale globalmente diversi miliardi di euro, ma buona parte dei trattamenti più efficaci si può replicare in casa con ingredienti di largo consumo.

Il punto di partenza, però, è il metodo di lavaggio. Iniziare con acqua caldo-tiepida permette alla cuticola di aprirsi e detergere meglio; il risciacquo finale con acqua fredda ricompatta le fibre della cheratina, donando lucentezza e facilità di pettinatura. Asciugare tamponando — senza strizzare — è l’ultimo passaggio che fa la differenza.

Maschere nutrienti: miele, olio d’oliva e oli essenziali

La maschera più semplice si prepara mescolando due cucchiai di miele con tre cucchiaini di olio extravergine di oliva. Applicata sulla lunghezza — la parte del capello più esposta ai danni — e lasciata in posa per almeno dieci minuti, idrata, nutre e rivitalizza senza bisogno di riscaldamento. Il miele è un umettante naturale: trattiene l’acqua all’interno della fibra capillare. L’olio d’oliva, ricco di acidi grassi e vitamina E, penetra nella corteccia del capello riducendo la porosità.

Per i capelli molto sfibrati, la maschera agli oli essenziali è più strutturata: due cucchiai di olio di ricino, uno di olio d’argan, dieci gocce di olio essenziale di lavanda e cinque di salvia. Si applica tenendo i capelli avvolti nella pellicola per almeno un’ora, massaggiando con le dita prima del risciacquo. La frequenza consigliata è una volta a settimana per capelli gravemente secchi, ogni quindici giorni negli altri casi.

Uovo, aceto di mele e olio di cocco: i rimedi della tradizione

Lo shampoo all’uovo è uno dei rimedi più antichi per i capelli secchi e crespi. Un uovo sbattuto e diluito in acqua tiepida, applicato come shampoo e lasciato agire per cinque-dieci minuti prima del risciacquo, sfrutta la lecitina e le vitamine naturalmente presenti nel tuorlo per rendere il capello lucente e morbido. L’effetto si nota già dopo due o tre trattamenti settimanali.

L’aceto di sidro di mele, usato nell’ultimo risciacquo nella misura di due o tre cucchiai, ristabilisce il corretto pH del capello — leggermente acido, intorno a 4,5-5,5 — che il lavaggio con shampoo tende ad alterare. Il risultato è un capello che si pettina facilmente e riflette meglio la luce.

L’olio di cocco, ricco di vitamina A e vitamina E, agisce da antiossidante naturale e protegge dalla degradazione della fibra capillare. Mescolato a burro di karité e gel d’aloe e applicato sulla lunghezza — con particolare attenzione alle punte — si lascia agire per almeno trenta minuti sotto un asciugamano caldo e umido. È particolarmente indicato per i capelli ricci, dove il crespo è strutturalmente più accentuato per via della morfologia naturalmente più porosa della ciocca.

Per quanto riguarda l’asciugatura, il phon va usato mantenendo una distanza di almeno 10-15 centimetri dalla testa, evitando di concentrare il calore sulle radici. Piastre e ferri, anche se utili per la piega, prolungano il ciclo del danno: ridurne la frequenza d’uso è il primo passo concreto verso capelli più sani.