C’è qualcosa di particolare nel partire dalla Sicilia. Non è la routine anonima di certi aeroporti continentali — è un rito, carico di odori, di saluti, di quella malinconia dolce che accompagna chi lascia un posto bello sapendo che tornerà. È il caffè preso al volo al bar del terminal, ancora caldo e denso come solo in Sicilia sanno farlo. È il dialetto che si sente intorno, le voci alte, i bambini che corrono tra i bagagli, i nonni che salutano con la mano alzata fino a quando non si gira l’angolo. Partire da qui ha sempre un sapore diverso — più umano, più vero.

Eppure, dietro questa atmosfera così radicata nel carattere dell’isola, c’è una realtà in continua evoluzione. Negli ultimi anni la Sicilia è diventata un punto di partenza sempre più comodo e strategicamente ben collegato con il resto del mondo. Le mete internazionali si moltiplicano stagione dopo stagione, le compagnie low cost hanno scoperto — e continuano a investire su — il potenziale dei due scali principali, e sempre più siciliani hanno smesso di considerare il viaggio come qualcosa che appartiene ad altri, a chi vive più a nord, a chi ha il continente sotto casa.

La distanza geografica, che per generazioni ha rappresentato un limite reale e psicologico, si è accorciata in modo straordinario. Oggi da Catania si raggiunge Londra in meno tempo di quanto ci voglia per attraversare certi tratti autostradali del Nord Italia. Da Palermo si atterra a Barcellona prima ancora che la stanchezza del decollo abbia il tempo di sistemarsi. L’isola, da periferia d’Europa, si è trasformata in un crocevia del Mediterraneo — e chi ci vive ha imparato, lentamente ma con crescente entusiasmo, a sfruttarne le possibilità.

Partire dalla Sicilia, oggi, non è più un’eccezione. È diventata un’abitudine, un diritto acquisito, una piccola rivoluzione silenziosa che ha cambiato il modo in cui i siciliani si rapportano al mondo — e il modo in cui il mondo si rapporta a loro.

La Sicilia dispone di due scali internazionali con caratteri molto diversi. L’aeroporto di Palermo serve principalmente la parte occidentale dell’isola. Quello di Catania Fontanarossa è invece lo scalo più trafficato del Sud Italia, con collegamenti che si estendono tutto l’anno verso decine di destinazioni europee.

Chi abita nella Sicilia orientale — ma anche chi arriva dalle province di Enna, Ragusa o Siracusa — tende a preferire lo scalo etneo per posizione e varietà dell’offerta. Una delle questioni pratiche più cercate da chi si prepara alla partenza riguarda la logistica dell’auto: i parcheggi aeroporto Catania si sono moltiplicati negli ultimi anni, offrendo soluzioni per ogni esigenza, dalle aree coperte a quelle esterne con navetta, fino ai servizi di riconsegna direttamente al terminal. Prenotare in anticipo non è solo una questione di risparmio — è il modo migliore per iniziare il viaggio senza stress.

Barcellona, Londra, Parigi, Amsterdam, Atene, Lisbona: sono solo alcune delle città raggiungibili direttamente dalla Sicilia, spesso con voli di due o tre ore. Le compagnie low cost hanno abbattuto quella sensazione di isolamento geografico che per decenni ha caratterizzato il rapporto dei siciliani con il resto d’Europa, rendendo un weekend lungo una scelta non solo possibile ma conveniente.

Le rotte verso il Mediterraneo orientale hanno poi qualcosa di speciale.

Partire da Catania per raggiungere Atene, Malta o le isole greche ha qualcosa di circolare e necessario — un ritorno alle radici di una cultura che su quelle stesse sponde è nata.

Per le destinazioni intercontinentali, la strategia più comune è il doppio volo con scalo in un grande hub europeo: Roma, Milano, Francoforte, Parigi. In questi casi la pianificazione diventa più articolata, e chi parte con un volo mattutino si organizza spesso la sera prima — pernottando in zona o affidandosi ai parcheggi aeroporto Catania con servizio notturno, per non perdere tempo prezioso all’alba.