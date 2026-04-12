L’aceto come detergente ecologico è uno dei miti più duri a morire della pulizia domestica. Blog, social e passaparola lo presentano come soluzione verde e naturale contro il calcare, gli elettrodomestici e persino per i capelli. Eppure i dati scientifici raccontano una storia diversa, e ignorarli oggi — a differenza delle generazioni precedenti — non è più giustificabile.
A parità di concentrazione, l’acido acetico contenuto nell’aceto è 53 volte più inquinante dell’acido citrico. Per neutralizzare una soluzione all’1% di acido acetico servono 1.667 litri d’acqua. Per la stessa concentrazione di acido citrico ne bastano 31,3.
L’aceto non è innocuo: corrosione e metalli pesanti negli scarichi
Il problema non riguarda solo l’ambiente. L’acido acetico è corrosivo nei confronti dei metalli ed è usato nei laboratori proprio come agente di test per determinare la corrosione delle superfici metalliche. Chi lo usa negli elettrodomestici rischia di trovare metalli pesanti nell’acqua di scarico, rilasciati dall’acciaio sotto l’azione dell’acido. In particolare, l’acido acetico porta in soluzione il nichel, con possibili conseguenze per chi soffre di dermatiti o allergie al metallo.
Chi obietta che l’aceto costa meno dovrebbe considerare un dato concreto: in una bottiglia di aceto la sostanza attiva rappresenta solo il 5-6% del contenuto, il resto è acqua. Un chilogrammo di acido citrico anidro, invece, è acido al 100%. Il confronto economico reale cambia prospettiva.
Sul fronte delle proprietà che gli vengono attribuite, la chimica è altrettanto netta. L’aceto non disinfetta. L’elevata acidità impedisce la proliferazione batterica all’interno del flacone, ma questo vale per qualsiasi acido. Per igienizzare davvero superfici o tessuti serve un ossidante, non un acido organico.
Ancora più inutile, secondo i dati chimici, è la combinazione aceto e bicarbonato: la reazione tra i due produce acetato di sodio, un sale privo di qualsiasi capacità lavante o sgrassante. L’impressione di pulire deriva solo dall’azione meccanica del frizzìo, non da un’azione chimica reale.
La difesa più comune — “mia nonna l’ha sempre usato” — non regge alla verifica scientifica. Le generazioni precedenti non avevano accesso ai dati oggi disponibili. Chi invece li può consultare ha la possibilità di scegliere in modo informato.
L’acido citrico si trova ormai in diversi supermercati, nelle enoteche e nei negozi di agraria. Richiede un minimo di impegno nell’acquisto ma rappresenta, stando ai dati europei, l’alternativa più coerente per chi vuole davvero ridurre l’impatto ambientale delle pulizie quotidiane.
Sostenere che l’aceto sia bio, eco o green, è semplicemente un errore. Gli strumenti per verificarlo sono pubblici e accessibili a chiunque voglia usarli.
Acido citrico: guida pratica agli utilizzi
Dosi, metodi e avvertenze per usare correttamente l’acido citrico in lavatrice, sugli indumenti e per la decalcificazione degli elettrodomestici. Basato su indicazioni chimiche e schede tecniche di prodotto.
Pulizia mensile del cestello
- Versare i 100 g direttamente nel cestello vuoto, non nel cassetto detersivi.
- Avviare un ciclo a 60 °C senza capi: il calore attiva la dissoluzione del calcare.
- Al termine, lasciare lo sportello aperto per asciugare il tamburo.
- Ripetere ogni 30–45 giorni in zone con acqua dura (oltre 25 °F di durezza).
Pulizia del cassetto detersivi
- Estrarre il cassetto e immergerlo in acqua calda con 2 cucchiai di acido citrico per 20 minuti.
- Sciacquare con acqua corrente e spazzolare i residui con uno spazzolino.
- Asciugare prima di reinserire.
Guarnizione dello sportello
- Imbibire un panno con la soluzione e passarlo nelle pieghe della guarnizione in gomma.
- Lasciare agire 10 minuti, poi risciacquare con un panno umido pulito.
Ammorbidente nel vano apposito
- Sciogliere 30 g in 100 ml di acqua tiepida per evitare grumi.
- Versare nel vano ammorbidente del cassetto (simbolo fiore o stella).
- Avviare il programma normalmente: l’acido viene rilasciato nell’ultimo risciacquo, neutralizzando i residui alcalini del detersivo.
Pre-trattamento anti-aloni su capi bianchi
- Preparare la soluzione in acqua tiepida, non bollente.
- Immergere il capo per 30–60 minuti prima del lavaggio ordinario.
- Lavare normalmente senza aggiungere altro acido citrico.
|Durezza dell’acqua
|Gradi francesi
|Dose consigliata
|Acqua dolce
|Fino a 15 °F
|50–70 g
|Acqua mediamente dura
|15–25 °F
|80–100 g
|Acqua molto dura
|Oltre 25 °F
|100–150 g
La durezza dell’acqua locale è consultabile sul sito del gestore idrico o sui bollettini ARPA della propria regione.
|Materiale o abbinamento
|Perché evitarlo
|Marmo e pietre calcaree
|L’acido reagisce con il carbonato di calcio e opacizza la superficie in modo irreversibile.
|Lana e seta
|Le fibre proteiche sono sensibili agli acidi anche se diluiti.
|Decori metallici dorati o argentati
|I metalli decorativi si opacizzano.
|Acido citrico + candeggina
|La reazione produce cloro gassoso, tossico. Vietato mescolare.
|Acido citrico + bicarbonato
|Si neutralizzano producendo citrato di sodio, un sale inerte senza effetto pulente.
|Acido citrico + detersivo nello stesso ciclo
|I tensioattivi basici e l’acido si neutralizzano. Usarli in fasi separate: detersivo nel lavaggio, citrico nel risciacquo.
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