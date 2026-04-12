L’aceto come detergente ecologico è uno dei miti più duri a morire della pulizia domestica. Blog, social e passaparola lo presentano come soluzione verde e naturale contro il calcare, gli elettrodomestici e persino per i capelli. Eppure i dati scientifici raccontano una storia diversa, e ignorarli oggi — a differenza delle generazioni precedenti — non è più giustificabile.

A parità di concentrazione, l’acido acetico contenuto nell’aceto è 53 volte più inquinante dell’acido citrico. Per neutralizzare una soluzione all’1% di acido acetico servono 1.667 litri d’acqua. Per la stessa concentrazione di acido citrico ne bastano 31,3.

L’aceto non è innocuo: corrosione e metalli pesanti negli scarichi

Il problema non riguarda solo l’ambiente. L’acido acetico è corrosivo nei confronti dei metalli ed è usato nei laboratori proprio come agente di test per determinare la corrosione delle superfici metalliche. Chi lo usa negli elettrodomestici rischia di trovare metalli pesanti nell’acqua di scarico, rilasciati dall’acciaio sotto l’azione dell’acido. In particolare, l’acido acetico porta in soluzione il nichel, con possibili conseguenze per chi soffre di dermatiti o allergie al metallo.

Chi obietta che l’aceto costa meno dovrebbe considerare un dato concreto: in una bottiglia di aceto la sostanza attiva rappresenta solo il 5-6% del contenuto, il resto è acqua. Un chilogrammo di acido citrico anidro, invece, è acido al 100%. Il confronto economico reale cambia prospettiva.

Sul fronte delle proprietà che gli vengono attribuite, la chimica è altrettanto netta. L’aceto non disinfetta. L’elevata acidità impedisce la proliferazione batterica all’interno del flacone, ma questo vale per qualsiasi acido. Per igienizzare davvero superfici o tessuti serve un ossidante, non un acido organico.

Ancora più inutile, secondo i dati chimici, è la combinazione aceto e bicarbonato: la reazione tra i due produce acetato di sodio, un sale privo di qualsiasi capacità lavante o sgrassante. L’impressione di pulire deriva solo dall’azione meccanica del frizzìo, non da un’azione chimica reale.

La difesa più comune — “mia nonna l’ha sempre usato” — non regge alla verifica scientifica. Le generazioni precedenti non avevano accesso ai dati oggi disponibili. Chi invece li può consultare ha la possibilità di scegliere in modo informato.

L’acido citrico si trova ormai in diversi supermercati, nelle enoteche e nei negozi di agraria. Richiede un minimo di impegno nell’acquisto ma rappresenta, stando ai dati europei, l’alternativa più coerente per chi vuole davvero ridurre l’impatto ambientale delle pulizie quotidiane.

Sostenere che l’aceto sia bio, eco o green, è semplicemente un errore. Gli strumenti per verificarlo sono pubblici e accessibili a chiunque voglia usarli.

Acido citrico: guida pratica agli utilizzi