Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata di Catania, trasformando un normale venerdì di traffico in tragedia. Intorno alle ore 12, sulla tangenziale di Catania, all’altezza del bivio per San Gregorio, un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria motocicletta. La vittima è Luca Simonassi, professionista stimato ed ex direttore commerciale della Sibeg Coca-Cola, figura di rilievo nel panorama industriale e manageriale siciliano.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità intervenute sul posto, il conducente avrebbe impattato violentemente contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, le ferite riportate nello scontro sono risultate fatali. L’impatto non ha lasciato scampo al cinquantenne, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario.

La carriera di Luca Simonassi alla Sibeg

Luca Simonassi ha legato gran parte della sua carriera professionale alla Sibeg, l’azienda che imbottiglia e distribuisce i prodotti Coca-Cola in Sicilia. Dal maggio 2017 fino a settembre 2025, ha ricoperto il ruolo di Sales & Marketing Director. Sotto la sua direzione, l’azienda ha registrato una crescita costante, con un incremento dei ricavi dell’11,3% nel periodo 2020-2025.

Il suo operato si è distinto per la capacità di riorganizzare i canali di vendita e per l’attenzione costante alla crescita del team. Simonassi ha introdotto strategie innovative che hanno portato a un aumento della presenza dei prodotti nei punti vendita e a una drastica riduzione del turnover del personale.

Le autorità continuano le indagini per chiarire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto sulla tangenziale di Catania, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.