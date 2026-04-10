Un sedicenne di Taormina è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo un grave incidente stradale avvenuto ieri mattina a Giardini Naxos, lungo la Statale 114 in via Vittorio Emanuele. Il giovane, in sella a una moto 125, si è scontrato con un altro motociclo per cause ancora in corso di accertamento e ha riportato un grave trauma cranico.

I soccorritori del 118 hanno trasportato il ragazzo in prima battuta all’ospedale San Vincenzo di Taormina, ma le condizioni critiche hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza al Cannizzaro, il principale centro di traumatologia dell’area jonica siciliana. Il giovane è arrivato al nosocomio catanese intubato, dove è stato immediatamente preso in carico dalla Rianimazione. La prognosi resta riservata.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato allo scontro tra i due mezzi a due ruote su uno dei tratti più trafficati della viabilità messinese, percorso quotidianamente da residenti, turisti e lavoratori che collegano Giardini Naxos a Taormina e ai comuni limitrofi.