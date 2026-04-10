Momenti di paura oggi a Modica. Secondo le prime informazioni un giovane intorno alle ore 8 è precipitato dal ponte Caitina facendo un volo di circa 30 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recuperare il giovane, i carabinieri e la Polizia di Stato. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato determinante per raggiungere il ferito in un’area di difficile accesso, data la conformazione del sito. Il giovane è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Le circostanze esatte della caduta sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giovane né sulla sua identità.