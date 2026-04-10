Uno scontro tra un’auto e uno scooter ha causato questa mattina un incidente in Via Nazionale a Modica, all’altezza dell’intersezione con Via Trani. Il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto. Sul posto è intervenuto tempestivamente il 118, che ha prestato le prime cure al giovane: le sue condizioni, pur necessitando di accertamenti, non sembrerebbero gravi.

La dinamica ricostruita dai soccorritori e dai testimoni presenti racconta di una sequenza di manovre che, singolarmente, potrebbero sembrare ordinarie ma che combinate hanno reso l’impatto inevitabile. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, un’auto stava uscendo da Via Trani per immettersi su Via Nazionale, dove il traffico era intenso. Una seconda vettura in coda sulla via principale si è fermata per cedere la precedenza al conducente in uscita dalla traversa — un gesto di cortesia stradale che, però, ha oscurato la visuale verso la corsia di sorpasso.

Proprio in quel momento, uno scooterista stava effettuando un sorpasso sulla sinistra della colonna di auto ferme. La visuale coperta dai veicoli in sosta ha impedito a entrambi i conducenti di avvistarsi in tempo, rendendo lo scontro inevitabile. Il giovane, sbalzato dalla sella, è caduto sull’asfalto. I passanti e gli stessi automobilisti coinvolti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Le autorità competenti stanno completando i rilievi del caso per stabilire eventuali responsabilità. Le condizioni dello scooterista sono seguite dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. (Foto di repertorio)