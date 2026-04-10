Un 22enne di Ragusa è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso presso l’abitazione di un genitore dove si era recato senza le prescritte autorizzazioni, con atteggiamenti ostili e alla ricerca di denaro. Non era la prima violazione contestata a suo carico.

L’intervento è stato condotto con il supporto dell’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa. I militari hanno sorpreso il giovane in un’abitazione diversa da quella indicata come domicilio dalla misura cautelare, in una situazione che ha reso necessario l’arresto in flagranza per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.