La cena di fine stagione dell’Avimec Modica ha messo il sigillo su un campionato da ricordare: quarto posto in Serie A3, miglior traguardo della storia del club siciliano, conquistato al termine di una regular season chiusa in grande crescita.

Il bilancio è stato stilato mercoledì sera in un noto risto-pub di Modica, alla presenza del gruppo dirigenziale quasi al completo — assente il vice presidente Taddeo Grillo, impegnato fuori sede per ragioni professionali. Intorno al tavolo, dirigenti, staff tecnico e giocatori hanno ripercorso i dodici mesi che hanno portato i Galletti a riscrivere la propria storia.

Il momento più amarognolo resta l’uscita dai play off: dopo aver ribaltato il risultato di gara 1 a Mantova, la formazione allenata da Enzo Distefano si è arresa al golden set di gara 2, cedendo di misura al Gabbiano Mantova. Un epilogo che ha lasciato qualche rimpianto, ma che non oscura il percorso.

Avimec Modica, il tecnico e i numeri di un girone di ritorno da squadra di vertice

Coach Distefano si è dichiarato orgoglioso dell’identità costruita nel corso della stagione, certificata da 7 vittorie su 9 gare nel girone di ritorno di regular season — un rendimento da vertice della categoria che ha trascinato il club modicano fino alla quarta posizione finale. Il tecnico ha sottolineato come, indipendentemente dalle scelte future dei singoli, il legame costruito in palestra non verrà meno: «sia chi sceglierà di intraprendere altre strade, sia chi resterà a Modica, avrà sempre massimo rispetto e non sarà di certo una rete a rompere quello che tutti insieme si è riusciti a costruire».

Il direttore generale Luca Leocata ha chiuso la serata con un discorso rivolto all’intera rosa, ringraziando per le emozioni regalate e rivolgendo un augurio a chi lascerà il club. Il presidente Vanni Iacono ha rimarcato la qualità di una squadra che, dopo un avvio a rilento, ha saputo trascinare palazzetto e tifoseria fino all’ultimo atto della post season.

Il capitano Stefano Chillemi, portavoce del gruppo, ha dedicato il quarto posto alla società: «un premio che tutto il roster si dedica e dedica alla società che ha sempre creduto in loro anche nei momenti di difficoltà di inizio stagione». Il DS Ezio Aprile ha chiuso il cerchio sottolineando come il risultato sia il frutto di un lavoro condiviso da tutta la dirigenza.

La rituale foto di gruppo ha sigillato la serata. I saluti, emozionati, si sono chiusi con un appuntamento già fissato: il campo, la prossima stagione. Da compagni o da avversari, ma sempre con rispetto reciproco.

La Serie A3 di pallavolo maschile è il terzo livello del campionato italiano. Nella stagione 2024–25 il girone di competenza dell’Avimec Modica ha visto squadre provenienti da diverse regioni del Centro-Sud e del Nord Italia, con i play off che hanno determinato le promozioni al livello superiore.