Scicli si prepara a vivere la sua giornata più attesa con un dispiegamento di forze senza precedenti per la Pasqua 2026 a Scicli. Già dalle ore 22:00 di ieri sera, il Comune ha ufficialmente insediato il COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile. Questa “sala regia” monitorerà ogni fase della festa del Cristo Risorto, l’Uomo Vivo, garantendo l’ordine pubblico e la sicurezza dei migliaia di fedeli e turisti attesi in città fino all’alba di lunedì.

Una rete radio per il controllo del territorio

Per gestire al meglio la lunga maratona celebrativa, l’amministrazione ha predisposto un sistema di comunicazione capillare. In particolare, 22 device ricetrasmittenti radio saranno dislocati nei siti nevralgici del centro storico. Questi strumenti saranno in dotazione costante ai volontari e al personale in servizio, permettendo interventi tempestivi in caso di necessità durante i momenti più concitati della festa.

Bus navetta gratuiti e mobilità per la Pasqua 2026 a Scicli

Il piano logistico per la Pasqua 2026 a Scicli punta a decongestionare il traffico nel cuore della città barocca. Dalle ore 10:00 di oggi, domenica 5 aprile, fino alle 3:00 di notte di lunedì, saranno attivi due bus navetta gratuiti. I mezzi faranno la spola tra l’area di sosta di contrada Zagarone (via Ignazio Emmolo) e corso Garibaldi. Grazie a questo servizio, i visitatori potranno lasciare l’auto in periferia e raggiungere comodamente il centro storico per partecipare ai festeggiamenti.