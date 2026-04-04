Il Comune di Modica definisce il piano traffico per la festa della Madonna Vasa Vasa a Modica, introducendo importanti modifiche alla circolazione urbana. Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, ha annunciato i provvedimenti assunti di concerto con il Comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza durante le celebrazioni pasquali e snellire il flusso veicolare nel centro storico. Le nuove disposizioni prevedono sensi unici strategici e la chiusura temporanea delle arterie principali per permettere lo svolgimento della manifestazione.
Sensi unici e chiusure per la Madonna Vasa Vasa a Modica
In occasione della festa, via Nazionale e via Nuova S. Antonio saranno percorribili a senso unico in direzione centro-periferia. Al contrario, via S. Giuliano e via Trani diventeranno a senso unico a scendere verso il cuore della città. Per quanto riguarda il Corso Umberto I, il transito rimarrà interdetto dalle ore 10:00 alle ore 24:00, a partire dall’intersezione con piazza Corrado Rizzone e corso Garibaldi. Anche via Marchesa Tedeschi sarà chiusa nel tratto tra piazza Monumento e la Chiesa di Santa Maria di Betlem.
Parcheggi riservati e attenzione all’inclusività
Per la giornata di domenica 5 aprile, l’Amministrazione ha previsto soluzioni specifiche per l’accessibilità. Come spiegato dal Sindaco Monisteri: “abbiamo riservato spazi parcheggio in via Vittorio Veneto, corso Umberto e via Marchesa Tedeschi a ridosso dei varchi di chiusura con blocchi e presidio; gli spazi sono dedicati ai diversamente abili -con apposizione sul cruscotto dell’auto dello specifico tagliando- e per i giornalisti”. Questa misura assicura una gestione ordinata dei flussi vicino ai luoghi clou della Madonna Vasa Vasa a Modica.
Riapertura parziale di via San Giuliano dopo la frana
Una notizia importante riguarda la viabilità colpita dal maltempo. Grazie all’intesa con la Protezione Civile, via San Giuliano riapre oggi, 3 aprile, a senso unico in direzione Modica Bassa. Il provvedimento si è reso possibile poiché la carreggiata poggia sulla roccia in scavo. Il Sindaco ha voluto ringraziare il Dirigente comunale della Protezione Civile “per la tempestività mostrata anche in questa circostanza”.
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