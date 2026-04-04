La città di Comiso si prepara a vivere una Pasqua a Comiso intensa e luminosa, rinnovando quel legame profondo tra fede e identità popolare che caratterizza la domenica della Risurrezione. Domani, 5 aprile 2026, la comunità si ritroverà sospesa tra devozione e senso di appartenenza. I festeggiamenti inizieranno ufficialmente alle 7:30, quando il suono festoso delle campane della Basilica e lo sparo dei “Sarvi Rigghina” annunceranno alla città la gioia del Cristo Risorto.
Il percorso liturgico della Pasqua a Comiso prenderà il via alle 8:00 con la prima celebrazione eucaristica di don Salvatore Bertino. Successivamente, dalle 8:30, le bande musicali animeranno le vie principali del centro. Il momento più atteso scatterà alle 10:30: i simulacri di Gesù Risorto e di Maria Ss. Annunziata faranno il loro ingresso in piazza tra coreografie di volantini curate dalla ditta Fire Sud.
In piazza Ss. Annunziata avverrà il primo emozionante incontro di “Pace”, seguito dalla processione verso piazza Fonte Diana. Qui, alle ore 11:00, il Sindaco compirà il solenne atto di affidamento della città. La mattinata si concluderà con la celebrazione delle 11:30 presieduta da don Fabio Stracquadaini e la sosta dei simulacri presso la chiesa di San Leonardo.
Dopo una breve pausa, la processione della Pasqua a Comiso riprenderà alle 15:00 attraversando i quartieri popolosi e le zone residenziali, toccando via Roma, via Pirandello e la chiesa dei Santi Apostoli. Un altro momento di forte intensità si vivrà presso la chiesa di San Giuseppe con un nuovo rito della “Pace”.
In serata, alle 19:00, don Biagio Ravalli presiederà la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre. Il lungo cammino di fede si concluderà solo a mezzanotte, con l’ultimo gesto di “Pace” e il rientro dei simulacri in Basilica.
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