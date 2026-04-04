Un vero e proprio miracolo di Pasqua si è compiuto a Cianciana, dove un uomo in arresto cardiaco è stato strappato alla morte grazie al tempestivo intervento dei soccorritori del 118. Il dramma si è consumato poco prima dell’arrivo al Calvario, durante la suggestiva Via Crucis vivente. Incredibilmente, a prestare il primo soccorso sono stati proprio alcuni operatori del 118, che in quel momento partecipavano alla manifestazione religiosa vestendo i panni di figuranti.

L’intervento decisivo durante la processione

L’emergenza è scattata all’improvviso tra la folla che seguiva il rito sacro. I professionisti del 118, nonostante indossassero i costumi di scena, hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza. Insieme a loro sono intervenuti alcuni medici presenti tra il pubblico, creando una vera e propria squadra di soccorso improvvisata ma estremamente efficace.

Manovre salvavita e il trasferimento d’urgenza

Gli operatori hanno praticato un massaggio cardiaco ininterrotto all’uomo in arresto cardiaco. Tuttavia, la situazione appariva critica: il personale ha dovuto utilizzare il defibrillatore, somministrando diverse scariche prima che il cuore del paziente tornasse finalmente a battere.

Inoltre, una volta stabilizzati i parametri vitali, è scattata la procedura per il trasferimento rapido. Il paziente è stato trasportato d’urgenza in elicottero presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per le cure specialistiche necessarie.