La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce uno scudo potente per i contribuenti in difficoltà. La Rottamazione quinquies permette infatti di regolarizzare i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 non è solo una scelta finanziaria. Questo atto formale congela immediatamente le azioni aggressive dell’Agente della Riscossione. Chi aderisce può bloccare la macchina dei recuperi coattivi, ottenendo un respiro fondamentale per salvaguardare il proprio patrimonio.
L’invio dell’istanza di adesione produce effetti immediati e differenziati in base alla procedura in corso. Per quanto riguarda le misure cautelari, l’Agenzia non può più iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. I vincoli già esistenti rimangono attivi come garanzia, ma la protezione impedisce un aggravamento della posizione debitoria. Sul fronte delle procedure esecutive, la domanda sbarra la strada a nuovi pignoramenti. Le azioni già avviate si fermano, permettendo al debitore di riprendere il controllo dei propri beni.
Esiste tuttavia un limite invalicabile nelle esecuzioni immobiliari. Se si è già svolto il primo incanto con esito positivo, la rottamazione non può annullare la vendita. In questo caso, il diritto dell’aggiudicatario prevale sulla facoltà di sanatoria del contribuente.
Il pignoramento presso terzi rappresenta una delle sfide più delicate della Rottamazione quinquies. La semplice domanda inibisce la prosecuzione della procedura, bloccando ad esempio le trattenute sullo stipendio. Le somme già “congelate” restano accantonate presso la banca o il datore di lavoro. Solo il versamento della prima rata, previsto entro il 31 luglio 2026, determina l’estinzione giuridica del pignoramento. In quel momento, i fondi tornano nella piena disponibilità del contribuente. Per monitorare la propria situazione, i cittadini possono accedere al fascicolo personale sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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