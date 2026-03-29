Modica – Nell’ambito del progetto “Dove si custodisce bellezza fiorisce il domani” promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa nel settore del patrimonio storico, artistico e culturale è stato attivato il Servizio Civile presso la Fondazione G.P. Grimaldi.

Il Presidente della Fondazione Grimaldi, avv. Salvatore Campanella con il Responsabile Referente del Progetto dott. Filippo Pasqualetto, comunicano che sono i posti disponibili anche per questa edizione sono quattro , in sinergia con la Fondazione San Giovanni Battista.

Il bando, già pubblicato, permetterà a 4 giovani dai 18 ai 28 anni di vivere una significativa esperienza formativa presso la Fondazione G.P. Grimaldi di Modica, e prevede 25 ore settimanali per 12 mesi con un assegno mensile di 519,47 euro. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it -con SPID, indicandoil codice sede n. 224380. Per ulteriori eventuali informazioni telefonare alla Fondazione San Giovanni Battista – 0932 622574.

Considerato il successo della precedente edizione sia per l’elevato numero di domande sia per il lavoro e le attività prodotte nell’ambito del precedente progetto la Fondazione G.P. Grimaldi ha riproposto con maggiore consapevolezza e convinzione un nuovo progetto per la nuova edizione. Si invitano i giovani a partecipare per mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie idee al servizio della comunità, formandosi e promuovendo una cittadinanza attiva e generosa.

Una grande opportunità per i giovani del nostro territorio che saranno coinvolti in varie attività: dalla realizzazione di materiale informativo sulla storia e le opere presenti nelle sedi, alla pubblicizzazione delle attività del progetto, dall’accoglienza dei visitatori, al miglioramento dei servizi di fruizione delle attività culturali; potranno partecipare attivamente alle attività di formazione ed affiancamento, atte ad acquisire le competenze necessarie per l’attività di inventariazione e catalogazione di beni mobili e atti documentali e dare supporto alla progettazione e realizzazione testuale e fotografica di targhette e didascalie delle opere d’arte. Potranno ancora supportare la progettazione di incontri di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza attorno a temi della promozione culturale sociale e scientifica e dare supporto nella gestione della comunicazione sociale nel lavoro di rete con le parrocchie e le fondazioni collegate da speciali rapporti e/o convenzioni. Potranno anche essere impegnati nel collaborare all’aggiornamento quotidiano dei siti e dei contenuti online (aggiornamento newsletter, caricamento articoli nel sito web, pagina Facebook e pagina Instagram).