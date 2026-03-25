Bonus assunzione 2026: la guida completa tra proroghe e nuovi dubbi interpretativi

Il panorama degli incentivi all’occupazione in Italia subisce una nuova e complessa metamorfosi. La recente Legge n. 26/2026, nata dalla conversione del Decreto Milleproroghe, ha ridefinito i contorni dei bonus assunzione. Il legislatore ha confermato tre delle quattro misure introdotte originariamente dal Decreto Coesione. Tuttavia, l’iter legislativo ha sollevato diverse criticità operative per le imprese. Le novità riguardano principalmente le decorrenze e i requisiti necessari per accedere agli sgravi contributivi nel corso dell’anno solare.

Le novità per il Bonus Giovani e il Bonus ZES

Il Bonus Giovani e il Bonus ZES ricevono una proroga limitata. La misura copre le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. La vera innovazione risiede nella doppia modalità di fruizione offerta ai datori di lavoro. Le aziende possono scegliere tra un abbattimento dei contributi al 70% o al 100%. La scelta dipende esclusivamente dalla capacità di generare un incremento occupazionale netto.

Tuttavia, questa flessibilità solleva dubbi sulla compatibilità con le normative europee. Il Regolamento UE n. 651/2014 (GBER) richiede sempre un aumento reale dell’organico per configurare l’aiuto di Stato. Prevedere uno sgravio al 70% senza questo requisito appare in netto contrasto con i dettami comunitari. Tale discrepanza normativa potrebbe esporre le imprese al rischio di illegittimità delle misure adottate. Le aziende devono quindi valutare con estrema attenzione l’impatto di queste scelte sui propri bilanci.

Il Bonus Donne e il nodo della burocrazia INPS

Il Bonus Donne resta l’unico incentivo prorogato per l’intero 2026. La misura prevede uno sgravio totale dei contributi fino a un massimo di 650 euro mensili. L’agevolazione spetta per l’assunzione di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito. I termini variano da 6 a 24 mesi a seconda della residenza nella Zona Economica Speciale (ZES). Resta fermo l’obbligo di generare un incremento occupazionale netto per accedere al beneficio massimo.

Un’ulteriore incognita riguarda l’inserimento delle offerte di lavoro nel sistema SISSL. Questa procedura è obbligatoria dal 1° aprile 2026 per poter beneficiare degli sgravi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro non ha ancora pubblicato il decreto attuativo necessario. Questa situazione di stallo crea incertezza tra i consulenti del lavoro e i responsabili delle risorse umane. Le imprese si trovano costrette ad attendere chiarimenti ufficiali prima di procedere con le istanze.

Verso un nuovo quadro di aiuti di Stato

Il contesto geopolitico attuale potrebbe spingere l’Europa verso un nuovo “Quadro Temporaneo” di aiuti. I rincari energetici derivanti dai conflitti in Medio Oriente pesano sulle economie nazionali. Se l’UE introducesse nuove deroghe, le regole sugli incrementi occupazionali potrebbero essere ammorbidite. In attesa di queste evoluzioni, le imprese devono fare i conti con la scadenza imminente del 30 aprile.

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale o il sito del Ministero del Lavoro.