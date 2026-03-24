Il fisco italiano apre una nuova e imponente finestra di tregua per i contribuenti. La Rottamazione-quinquies, introdotta per gestire i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, promette di alleggerire sensibilmente il peso delle pendenze esattoriali. Tuttavia, dietro lo sconto su sanzioni e interessi si nascondono insidie tecniche non trascurabili. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha recentemente acceso un faro sulle criticità operative di questa misura, sottolineando come la precisione sarà il requisito fondamentale per non perdere i benefici.

Come funziona il nuovo scudo fiscale sui debiti 2000-2023

Il meccanismo della definizione agevolata agisce abbattendo drasticamente l’importo dovuto. Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente il capitale e le spese di notifica. Spariscono dal conteggio le sanzioni, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione. Per le violazioni del Codice della Strada, lo sconto si applica solo agli interessi e alle maggiorazioni, mentre la sanzione principale resta dovuta. Questa misura non è un “indulto” generale, ma un’opportunità selettiva.

L’ambito applicativo comprende i debiti derivanti da controlli automatici delle dichiarazioni e le pendenze previdenziali INPS. Restano invece esclusi i recuperi per aiuti di Stato, le sanzioni penali e i tributi locali come IMU e TARI, a meno che il singolo Comune non decida di aderire esplicitamente. La norma ridefinisce il perimetro oggettivo elencando i debiti ammessi, superando il vecchio sistema delle esclusioni generali.

Calendario e scadenze: il rischio di decadenza è altissimo

La flessibilità nel pagamento rappresenta il punto di forza della Rottamazione-quinquies. I contribuenti possono scegliere il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026. In alternativa, è possibile optare per una rateizzazione fino a 54 quote bimestrali, distribuite su circa nove anni. Una novità assoluta riguarda l’importo delle rate, che sarà costante sin dall’inizio, eliminando i primi versamenti “pesanti” delle precedenti edizioni.

Tuttavia, il rigore della norma è massimo. Non esiste il consueto margine di tolleranza di cinque giorni per i pagamenti. Il mancato rispetto di una sola scadenza, o un versamento parziale, comporta la decadenza immediata dal beneficio. In questo caso, i pagamenti effettuati verranno considerati solo come acconti sul debito originario, che tornerà a essere gravato da sanzioni e interessi pieni.

Le sfide per professionisti e contribuenti

La gestione dei piani di rientro in corso rappresenta la sfida più complessa. Molti contribuenti hanno già rateizzazioni ordinarie che mescolano debiti rottamabili e carichi esclusi. In questi casi, è necessario un ricalcolo manuale estremamente preciso. Gli studi professionali devono monitorare costantemente le posizioni per evitare errori fatali. La struttura della riscossione dovrà garantire flussi informativi rapidi e trasparenti per permettere un allineamento corretto delle scadenze.