Mantova – Va alla Farmamed Mantova il primo round degli ottavi di finale play off del campionato di serie A3. Il sestetto lombardo, infatti, al “PalaSguaitzer” si è imposto in quattro set sull’Avimec Modica che ha lottato con caparbietà, ma è stata troppo discontinua e alla fine si è dovuta arrendere dopo due ore di battaglia tra due squadre che si affrontavano per la prima volta nella loro storia. Partita che ha messo in mostra due sestetti ben organizzati che si sono affrontati a viso aperto e senza esclusione di colpi.

Partono sicuramente meglio i padroni di casa che piazzano subito un parziale di 5 – 1 che costringe coach Distefano a chiedere il primo discrezionale. Al rientro in campo l’inerzia della frazione resta in mano ai mantovani (8/4), ma Modica si riorganizza e inizia a ricucire lo strappo fino a ristabilire la parità che arriva sul 13/13 che questa volta costringe coach Radici a chiamare time out. Dopo i 30” di stop, Mantova torna in campo con piglio diverso e un break di 5 – 0 scava un nuovo solco che coach Distefano cerca di fermare chiamando il secondo discrezionale a sua disposizione. La mossa di spezzare il ritmo gara, tuttavia non da gli effetti sperati e Mantova allunga fino al 25/18 che arriva dopo 33′ di gioco grazie a un muro vincente dei padroni di casa sull’attacco di Bertozzi che vale il 25/18 e il vantaggio lombardo.

Coach Distefano prova a spronare i suoi ragazzi e al rientro sul taraflex la sfida resta in equilibrio fino al 6/6, poi un parziale di 6 – 2 permette ai padroni di casa di allungare 12/8 costringendo coach Distefano a chiedere il time out. Alla ripresa del gioco, Mantova non permette alla formazione modicana di “avvicinarsi” e sul 19/14 la panchina biancoazzurra chiama il secondo discrezionale. Coach Distefano prova a cambiare qualcosa nel suo scacchiere tattico, ma Mantova tiene bene il campo, lascia cadere a terra pochissimi palloni e alla fine dopo 25′ di gioco si aggiudica largamente anche la seconda frazione con il 25/16 che arriva con l’errore in battuta di Garofolo.

Modica sa che deve fare qualcosa in più per rendere la sfida più “pepata” e nel terzo parziale gioca con maggiore spregiudicatezza e iniziano a vedersi. I biancoazzurri, infatti, prendono un leggero vantaggio nel punteggio (5/8) che Mantova non riesce a ricucire. Sul +3 Avimec Modica coach Radici chiede il primo time out e alla ripresa del gioco i padroni di casa riducono le distanze fino al 15/16 che fa sentire il fiato sul collo ai modicani, che piazzano un nuovo allungo (18/22). Quando Mantova prova ancora la rimonta (20/22) è coach Distefano a chiedere il pit – stop di 30” e al rientro in campo quando Modica ha a disposizione due set point (22/24) è la panchina di Mantova a chiedere il discrezionale, ma al rientro sul rettangolo di gioco dopo 30” di gioco il muro vincente di capitan Chillemi vale il 22/25 che riapre i giochi.

Il quarto set è equilibrato fino al 4/4, poi 3 punti consecutivi dei padroni di casa allargano la forbice del punteggio (7/4) e costringono coach Distefano a chiedere il time out. Dopo la pausa Mantova tiene Modica a distanza (8/6), ma i biancoazzurri non vogliono mollare e ritrovano la parità sul 10/10. Mantova si riorganizza e prova un nuovo allungo (16/13), ma quando Modica si avvicina (18/16), coach Radici fiuta il pericolo e chiama il discrezionale. Si torna in campo dopo i 30” di stop, Mantova mette a terra il punto 19 e coach Distefano chiama il suo secondo time out. Al rientro sul rettangolo di gioco Mantova si porta sul +4 (20/16), ma subisce il ritorno degli isolani che si portano a -1 (23/22). quando Modica annulla il primo match point (24/23), Radici chiama il time out per preparare l’attacco finale che al ritorno in campo mette a segno con l’attacco di Simoni che dopo 33′ chiude i conti con il 25/23 finale che manda le due formazioni in gara2 in programma domenica prossima al “PalaRizza” di Modica.

Farmamed Mantova 3

Avimec Modica 1

Parziali:25/18, 25/16, 22/25, 25/23

Farmamed Mantova: Baciocco 20, Baldazzi 21, Simoni 7, Andriola 6, Guerriero, Zanini, Selleri 2, Maiocchi 26, El Moudden (L1), n.e.: Cremonesi, Pinali, Sommavilla (L2), Gola, Tojari. All. Andrea Radici; Ass. Cristian Lorenzi

Avimec Modica: Barretta 2, Raso, Bertozzi 17, Lugli 8, Putini, Chillemi 14, Cipolloni Save, Buzzi 6, Garofolo 4, Mariano 6, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Andrea Galteri e Azzurra Marani di Perugia.