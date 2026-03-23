Scicli – La Polizia Locale di Scicli si è dotata di due nuovi giubbotti antiproiettile, strumenti fondamentali per garantire maggiore sicurezza agli agenti durante il servizio.

Il nuovo equipaggiamento rappresenta non solo una misura concreta di tutela del personale, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza dei cittadini. Gli agenti della Polizia Locale si trovano infatti ogni giorno ad affrontare situazioni potenzialmente complesse, dalla gestione dell’ordine pubblico alla sicurezza stradale, fino al supporto alle altre forze dell’ordine. Disporre di adeguati strumenti di protezione consente loro di operare con maggiore serenità ed efficacia, al servizio del bene comune.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di modernizzazione del Corpo di Polizia Locale, che prevede anche la formazione continua del personale e l’impiego di tecnologie innovative per il controllo e la prevenzione.

La dotazione dei giubbotti antiproiettile testimonia la volontà dell’amministrazione comunale e del comando di mantenere elevati standard di sicurezza, protezione e competenza operativa, rafforzando il ruolo della Polizia Locale come punto di riferimento per la sicurezza quotidiana.

Si tratta di un gesto concreto ma anche simbolico: tutelare chi tutela. Un passo importante per garantire condizioni di lavoro più sicure agli agenti e un servizio sempre più efficace a tutela dei cittadini.