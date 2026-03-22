Un ciclone artico si prepara a raggiungere l’Italia, portando con sé un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Secondo le ultime elaborazioni dei meteorologi, il fronte freddo farà il suo ingresso nel Paese dalla serata di mercoledì, innescando un rapido calo delle temperature e un ritorno a scenari tipicamente invernali.

Sicilia: da giovedì piogge diffuse e crollo termico

La perturbazione non risparmierà il Sud e, in particolare, la Sicilia. Da giovedì, infatti, l’Isola sarà investita da un’ondata di maltempo caratterizzata da piogge estese su gran parte del territorio, venti sostenuti e raffiche localmente intense, temperature massime poco sopra i 10°C e minime attorno ai 7°C, soprattutto nelle zone interne. Un quadro che segna un netto cambio di passo rispetto ai giorni precedenti, riportando l’Isola in un clima tipicamente invernale.

Rischio temporali e grandinate

Il ciclone artico potrebbe inoltre favorire la formazione di fenomeni violenti. Gli esperti non escludono: temporali improvvisi, rovesci intensi, grandinate localizzate. Le aree più esposte saranno quelle settentrionali e orientali, dove la combinazione tra aria fredda e umidità potrebbe generare instabilità marcata.

Un ritorno all’inverno

L’arrivo del fronte artico rappresenta un vero e proprio ritorno all’inverno appena concluso. Le temperature, ben al di sotto delle medie stagionali, e la possibilità di fenomeni intensi richiamano alla prudenza, soprattutto per chi si mette in viaggio o vive in zone soggette a criticità idrogeologiche.

Gli aggiornamenti delle previsioni meteo dei prossimi giorni saranno fondamentali per definire con maggiore precisione l’evoluzione del maltempo e le aree più colpite.