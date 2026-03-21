Basket A2, Passalacqua contro Umbertide: la sfida del Palaminardi vale i playoff

La Passalacqua Ragusa si prepara a una domenica di fuoco tra le mura amiche. Le biancoverdi hanno appena concluso una settimana di allenamenti a ranghi completi. Coach Mara Buzzanca ha preteso massima intensità sia in attacco che in difesa. Il gruppo ha risposto con precisione, lavorando duramente sul mantenimento del ritmo partita. La notizia più lieta riguarda l’integrazione di Chiara Grattini. Il nuovo play di 24 anni è già parte integrante dei meccanismi ragusani. La giocatrice arriva dal Belgio, dopo l’esperienza in prima divisione con le Cep Ladies di Charleroi.

Il fattore Palaminardi contro la corsa di Umbertide

Domenica alle 15.00 il Palaminardi ospita la XXIV giornata di Serie A2 femminile. L’avversaria di turno è Umbertide, squadra in salute e reduce da tre successi consecutivi. Ragusa deve però ripartire dalla convincente vittoria esterna ottenuta contro Rovigo. La squadra punta ora a confermare i progressi davanti ai propri tifosi. Coach Mara Buzzanca analizza così il momento: “Abbiamo lavorato con continuità e Rovigo ha dimostrato la nostra fluidità”. La tecnica non nasconde le insidie del match. “Umbertide ha giocatrici di grande impatto come Sorrentino, Baldi e Gianangeli”. Il match vedrà anche il ritorno dell’ex Tomasoni a Ragusa.

Resilienza e ambizione: la ricetta di coach Buzzanca

Il tecnico ragusano elogia la reazione delle sue atlete nei mesi più duri. Gli infortuni hanno infatti decimato il roster per un lungo periodo. “Voglio complimentarmi con le ragazze per la dignità dimostrata”, sottolinea con orgoglio la Buzzanca. Questa capacità di soffrire deve ora trasformarsi in consapevolezza tecnica. Il traguardo è chiudere la regular season nel miglior modo possibile. I playoff rappresentano infatti l’obiettivo dichiarato della società siciliana. Le difficoltà hanno compattato uno spogliatoio che non ha mai smesso di lottare. Ogni giocatrice ha attivato risorse extra per sopperire alle assenze forzate.

Numeri e statistiche a confronto: equilibrio totale

La classifica della Federazione Italiana Pallacanestro fotografa una sfida estremamente equilibrata. Umbertide vanta 26 punti grazie a 13 vittorie. Ragusa insegue a quota 24 con 12 successi stagionali. Le percentuali al tiro sono speculari per entrambe le formazioni. Le due squadre tirano con il 43% da due e il 27% dall’arco dei tre punti. Anche il dato ai liberi è identico, fermo al 67%. Umbertide domina leggermente a rimbalzo con 852 carambole catturate contro le 835 di Ragusa. Potete consultare il regolamento tecnico sul sito di Wikipedia. La palla a due sarà alzata dai fischietti Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno.