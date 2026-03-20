Vittoria – Incidente mortale stamattina lungo la SS 115, nel tratto tra Vittoria e Gela. Il sinistro ha visto coinvolte una Fiat 500, vecchio modello, e una Ford Focus C-Max. Per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, i due mezzi sono entrati in collisione con estrema violenza. L’impatto non ha lasciato scampo ad un uomo di 46 anni di nazionalità albanese che viaggiava come passeggero a bordo della Fiat 500.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta d’urgenza la squadra operativa dei Vigili del Fuoco. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, spirato sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e i carabinieri. La circolazione sulla Statale 115 ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con code chilometriche in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati. (Foto Assenza)