Ragusa – L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha approvato l’intitolazione del nuovo asilo nido comunale di via Australia alla figura di don Luigi Giussani nato nel 1922 e morto nel 2005. La decisione, ratificata con la deliberazione n. 317 del 7 ottobre 2025, accoglie l’istanza presentata dal Centro Socio-Culturale Ibleo “Mons. Francesco Ventorino”. La scelta si inserisce nel solco della volontà dell’Amministrazione comunale volta a dedicare le strutture per l’infanzia a personalità che si sono distinte nel mondo della pedagogia e dell’istruzione.

La struttura di via Australia è un’opera di recente ultimazione, realizzata grazie ai fondi del PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca), nell’ambito del potenziamento dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia. L’edificio ospiterà una targa commemorativa che riporterà la dicitura: “Asilo Nido don Luigi Giussani – Desio 1922 – Milano 2005 – Educatore”.

L’Amministrazione ha riconosciuto in don Luigi Giussani una figura di altissimo rilievo nazionale, i cui meriti in campo educativo e culturale sono ampiamente documentati.

Il metodo educativo di don Giussani si fonda sull’ascolto, sulla fiducia e sulla “corresponsabilità”, ed è stata ritenuto ideale per ispirare un ambiente di lavoro dedicato ai più piccoli. Il suo approccio, che vede l’educazione come “introduzione alla realtà totale”, mira a favorire l’autonomia e la libertà del bambino attraverso il rapporto vivo con l’educatore.

Don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, è stato un riferimento per generazioni di giovani, ricevendo in vita numerosi riconoscimenti per il suo impegno pedagogico, tra cui il Premio Macchi e il Sigillo Longobardo.

L’istanza, firmata dal presidente del Centro Socio-Culturale Ibleo, Giampiero Antoci, sottolinea come la figura del sacerdote desiano sia una “risorsa per un’educazione che integri ragione, libertà e relazione”, capace di rispondere alle sfide formative contemporanee.

La cerimonia di intitolazione della struttura è prevista sabato 21 marzo alle ore 11 alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.