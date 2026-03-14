Torino – Un bambino di appena due anni ha rischiato la vita, sospeso nel vuoto a testa in giù dal balcone al settimo piano. La madre lo reggeva per una caviglia e lo scuoteva con forza. Lei lo definisce una punizione. La Procura parla ora di abuso dei mezzi di correzione.

L’urlo che ha salvato una vita

Tutto è successo il 29 settembre 2025, in un palazzo della zona nord-occidentale, quartiere Madonna di Campagna. Una vicina stava stendendo i panni sul balcone opposto. All’improvviso alza lo sguardo. Vede l’inconcepibile: il corpicino del piccolo dondola oltre la ringhiera, tenuto solo dalle caviglie dalla madre, una donna di origine pakistana.

Lo spavento la fa gridare. Subito dopo chiama il 112. La sua prontezza interrompe una scena da incubo.

Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna partono immediatamente. Arrivano, sfondano la porta. Il pericolo immediato è già rientrato. Il bimbo è salvo e illeso. Ma la tensione resta altissima. Gli operatori identificano la madre e la portano in commissariato per i primi accertamenti.

Dal tentato omicidio all’abuso correttivo

All’inizio gli inquirenti pensano al peggio: tentato omicidio. Il gesto appare troppo grave. Un settimo piano non perdona errori.

Poi le indagini cambiano direzione. Gli investigatori raccolgono testimonianze. Valutano il contesto familiare. Notano l’assenza di lesioni sul piccolo. La Procura riqualifica il reato. Ora la donna risponde di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.).

Secondo la ricostruzione, lei non voleva uccidere il figlio. Voleva terrorizzarlo. Punirlo per una marachella che l’aveva fatta arrabbiare. Un metodo brutale. Un “correttivo” che ha messo in pericolo concreto la vita del minore. Basta un cedimento della presa. O un movimento improvviso del bambino. E la tragedia sarebbe stata inevitabile.

Il provvedimento per tutelare i piccoli

Le autorità non sottovalutano il rischio corso. Per questo intervengono con decisione. La madre lascia l’abitazione. Viene collocata in una comunità protetta insieme ai figli, tra cui il piccolo protagonista dell’episodio.

Una misura precauzionale. Serve a proteggere i bambini. Permette agli assistenti sociali di approfondire le dinamiche familiari. Il confine tra disciplina e violenza è stato superato in modo drammatico. Ora i servizi seguono la famiglia da vicino.

Quando la “punizione” diventa reato

L’articolo 571 del codice penale punisce chi abusa dei mezzi di correzione o disciplina verso minori affidati per educazione, assistenza o vigilanza. La pena va da sei mesi a cinque anni. Aumenta se derivano lesioni gravi o la morte.

La giurisprudenza è chiara. Non serve l’intenzione di ferire. Basta una condotta oggettivamente pericolosa. Metodi “educativi” estremi che minacciano l’incolumità fisica o psichica del minore rientrano spesso in questa fattispecie.

Diverso dai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che richiedono reiterazione sistematica. Qui il gesto è isolato ma gravissimo.

In Italia la legge 219/2012 vieta esplicitamente le punizioni corporali in famiglia. Allinea il nostro ordinamento alle convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia. Organizzazioni come Save the Children e Telefono Azzurro ricordano un principio semplice: la paura non educa. Traumatizza.

Casi come questo spingono a riflettere. Servono modelli educativi non violenti. La tutela dei minori resta prioritaria. Quotidiano di Ragusa segue gli sviluppi giudiziari. La vicenda torinese pone domande serie sull’autorità genitoriale e sui limiti della disciplina.