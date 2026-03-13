Il fine settimana in Sicilia si apre all’insegna dell’instabilità. Un piccolo vortice ciclonico, in rapida discesa dal Tirreno, sta portando nuvolosità e precipitazioni sparse che interesseranno principalmente i versanti occidentali e settentrionali della regione nella giornata odierna.

Previsioni meteo: bollettino della protezione Civile della Sicilia per domani 14 marzo

Mentre le coste vedranno un’alternanza di nubi e schiarite, la situazione sarà più dinamica nell’entroterra.

Pomeriggio: Previsti fenomeni a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana.

Previsti fenomeni a carattere di ad evoluzione pomeridiana. Zone colpite: Le precipitazioni si concentreranno soprattutto sui rilievi della Sicilia orientale e nelle zone interne.

Le precipitazioni si concentreranno soprattutto sui rilievi della e nelle zone interne. Intensità: I quantitativi cumulati rimarranno generalmente deboli, con fenomeni localizzati e di breve durata.

Maltempo per domenica 15 marzo in tutta la Regione: arriva la perturbazione atlantica

Il vero cambio di passo meteorologico è atteso però per la chiusura del weekend. Una più strutturata perturbazione di origine atlantica è pronta a investire l’Isola, portando piogge più organizzate e consistenti.