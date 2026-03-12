C’è un nuovo simbolo che sta facendo la sua comparsa sulle autostrade del Vecchio Continente, ma per molti automobilisti rimane ancora un oggetto misterioso. Si tratta di un rombo bianco su fondo blu (o nero), un segnale che indica una corsia riservata e che, se ignorato, può costare carissimo.

Nato come esperimento in Francia, il segnale è stato ormai adottato in pianta stabile e si sta diffondendo rapidamente in Germania e Spagna. Proprio in territorio iberico si registra il numero più alto di infrazioni, segno che la comunicazione non ha ancora tenuto il passo con l’installazione dei cartelli.

Cosa significa il “rombo bianco”?

Il segnale identifica le cosiddette corsie per il carpooling o per veicoli a basse emissioni. In sostanza, quella corsia non è percorribile da tutti, ma è riservata esclusivamente a:

Veicoli con almeno due o tre occupanti a bordo (carpooling).

a bordo (carpooling). Auto elettriche o a emissioni zero.

Trasporti pubblici e taxi.

In alcuni casi, veicoli per il trasporto di persone con disabilità.

Multe e controlli hi-tech

L’errore di valutazione è punito severamente. Le autorità europee hanno deciso di non fare sconti, puntando sulla tecnologia per garantire il rispetto delle corsie preferenziali:

Sanzioni pesanti: Se in Francia la multa si attesta sui 135 euro , in Spagna la distrazione può costare fino a 200 euro .

Se in Francia la multa si attesta sui , in Spagna la distrazione può costare fino a . Occhi elettronici: A rendere quasi impossibile farla franca sono i nuovi sistemi di rilevamento automatico ad alta risoluzione. Questi sensori, posizionati sopra la carreggiata, non si limitano a leggere la targa, ma sono in grado di scansionare l’interno dell’abitacolo per contare il numero di passeggeri e verificare se il veicolo ha i requisiti per trovarsi in quella corsia.

Perché questa novità?

L’obiettivo della nuova segnaletica è duplice: ridurre il numero di auto in circolazione incentivando la condivisione dei viaggi e abbattere le emissioni di CO2 nelle grandi arterie stradali. Tuttavia, la rapidità con cui il segnale è apparso sta creando non pochi grattacapi ai turisti e ai guidatori meno aggiornati.