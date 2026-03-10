Il maltempo da saccatura atlantica sarà il protagonista del prossimo weekend, con un peggioramento deciso che coinvolgerà gran parte dell’Italia. Le ultime analisi dei principali Centri di Calcolo europei confermano un cambio di passo nella circolazione atmosferica: una vasta saccatura di origine nord‑atlantica, in discesa dal Regno Unito, si muoverà verso l’Europa occidentale, generando un minimo di bassa pressione tra Francia e Penisola Iberica.

L’ampia estensione del campo ciclonico, pur con un fulcro che potrebbe rimanere decentrato verso l’Algeria, sarà sufficiente a determinare un peggioramento marcato anche sul nostro Paese, con piogge, rovesci e temporali che si intensificheranno tra sabato e domenica.

Saccatura atlantica: cos’è e perché porta maltempo

La saccatura atlantica è una vasta ondulazione del flusso perturbato che trasporta aria più fredda e instabile verso latitudini meridionali. Quando questo tipo di configurazione raggiunge il Mediterraneo, l’interazione con masse d’aria più miti e umide genera condizioni favorevoli a piogge, rovesci e temporali.

Secondo i modelli aggiornati, la saccatura atlantica in arrivo sarà accompagnata da un minimo depressionario in formazione tra Francia e Penisola Iberica, responsabile dell’intensificazione del maltempo sull’Italia.

Sabato: instabilità crescente e rovesci diffusi

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un peggioramento progressivo. Al mattino sono attesi piovaschi sparsi sulle regioni settentrionali e sulla fascia tirrenica, mentre nel pomeriggio il maltempo si intensificherà con rovesci irregolari e temporali su:

Nord Italia

dorsale appenninica

aree interne del Centro

basso Tirreno

Le temperature, ancora miti, favoriranno contrasti termici che alimenteranno fenomeni localmente intensi.

In serata è previsto un temporaneo miglioramento, ma in un contesto di forte variabilità.

Domenica: breve tregua, poi nuovo peggioramento

Domenica inizierà con condizioni più stabili al Nord, mentre permarrà una certa instabilità sulle zone interne del Centro-Sud e fino ai rilievi della Sicilia.

La tregua sarà breve: dalla tarda serata un nuovo vortice ciclonico, collegato alla stessa saccatura atlantica, raggiungerà l’Italia portando un peggioramento più severo, in particolare sulle regioni alpine e prealpine.

Le regioni più colpite dal maltempo

Nord Italia

Piogge diffuse

Temporali pomeridiani

Neve solo oltre quota elevata

Centro Italia

Instabilità su Appennino e zone interne

Rovesci sparsi sul versante tirrenico

Sud e Isole

Fenomeni più irregolari

Possibili temporali tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia

Peggioramento più deciso dalla notte di domenica

Perché la saccatura atlantica è così incisiva

La forza del peggioramento dipende da tre fattori:

Aria fredda in quota che aumenta l’instabilità Contrasto termico con masse d’aria più miti mediterranee Minimo depressionario attivo tra Francia e Iberia che richiama correnti umide verso l’Italia

Questa combinazione è tipica dei peggioramenti più intensi di fine inverno e inizio primavera.

Previsioni per l’inizio della prossima settimana

Lunedì il maltempo sarà ancora protagonista, con piogge e temporali su molte regioni. Le aree più esposte saranno:

Nord-Est

Centro tirrenico

Sud peninsulare

La saccatura atlantica continuerà a influenzare il Mediterraneo almeno fino a metà settimana.