La primavera 2026 segna il ritorno di manicure luminose, naturali e curate nei minimi dettagli. Le tendenze unghie primavera 2026 puntano su effetti soft, sfumature delicate e tocchi creativi che richiamano la stagione del risveglio. Le nuove proposte valorizzano la bellezza naturale dell’unghia, con finiture leggere e colori che evocano freschezza e armonia.

Safe nails: eleganza essenziale

Tra i trend più richiesti spiccano le safe nails, una manicure pulita e ordinata che mette al centro la cura dell’unghia. Le tonalità sono neutre, lattiginose o leggermente rosate. L’obiettivo è ottenere un look elegante e discreto, perfetto per chi ama uno stile raffinato senza eccessi.

Soap nails e lip gloss nails

La luminosità torna protagonista con le soap nails e le lip gloss nails, caratterizzate da un finish lucido e lattiginoso. L’effetto ricorda la pelle idratata dopo la skincare: brillante ma mai invadente. Questa manicure dona un aspetto sano e uniforme, ideale per chi desidera unghie curate e naturali.

Flower nails: dettagli floreali minimal

La primavera porta inevitabilmente con sé il fascino dei fiori. Le flower nails del 2026 non puntano su decorazioni complesse, ma su micro dettagli floreali stilizzati. Petali sottili, piccoli boccioli e linee leggere creano un effetto romantico e delicato, perfetto per chi ama un tocco femminile senza esagerare.

Milky white: il bianco lattiginoso più richiesto

Il milky white continua a dominare le richieste nei saloni. Si tratta di un bianco lattiginoso, cremoso e uniforme che dona alle unghie un aspetto pulito e sofisticato. È una scelta versatile, adatta sia a manicure corte sia a forme più allungate.

Pearl nails: riflessi perlati soft

Le pearl nails tornano in una versione moderna e delicata. I riflessi perlati sono soffusi, quasi impalpabili, lontani dall’effetto intenso degli anni Novanta. Questa manicure aggiunge luce e tridimensionalità senza risultare eccessiva.

Ombre e aura nails

Le ombre nails e le aura nails restano tra le tecniche più amate. Le sfumature morbide, spesso realizzate al centro dell’unghia, creano un effetto etereo e armonioso. Le palette più richieste includono rosa pastello, lilla, beige e tonalità lattiginose.

Mermaid glitter: iridescenze leggere

Per chi ama la luminosità, i mermaid glitter rappresentano la scelta ideale. Non si tratta di glitter tradizionali, ma di micro riflessi trasparenti che ricordano la luce del sole sull’acqua. L’effetto è elegante, leggero e perfetto per la stagione calda.

Le tendenze unghie primavera 2026 mostrano un equilibrio tra naturalezza e creatività. Le manicure diventano un’estensione della skincare: luminose, curate e delicate. La parola d’ordine è “soft”, ma con spazio per dettagli personalizzati che rendono ogni look unico. Una stagione che invita a sperimentare con eleganza.