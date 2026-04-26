La festa di San Giorgio a Modica ha vissuto quest’anno un cambiamento significativo nel cerimoniale religioso. Questa mattina, domenica 26 aprile, la messa solenne delle ore 11:00 al Duomo è stata animata interamente dal Modica Gospel Academy. La corale, composta da oltre 30 elementi e diretta dal Maestro Giorgio Rizza, ha accompagnato la liturgia presieduta dal Vicario Diocesano, Mons. Ignazio Petriglieri.

L’iniziativa, promossa dal parroco Don Michele Fidone, segna una novità per le celebrazioni patronali siciliane, abitualmente legate a musiche bandistiche o polifoniche classiche. L’obiettivo della parrocchia era favorire una partecipazione più attiva dei fedeli e dei numerosi turisti presenti in città attraverso il linguaggio della musica sacra afroamericana. Il Duomo ha ospitato un repertorio che ha accostato momenti di preghiera riflessiva a brani più ritmati.

L’esecuzione ha sottolineato i momenti principali dell’eucarestia, coinvolgendo l’assemblea fino al brano finale, “Revolution 1.9”, che ha concluso la funzione tra l’emozione dei partecipanti e delle autorità. Il Maestro Giorgio Rizza ha espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta: “Il Gospel non è solo musica, è preghiera urlata e sussurrata allo stesso tempo. Portare queste vibrazioni all’interno del Duomo è stato un momento di altissima spiritualità per noi e per tutta la città.”

L’integrazione di stili musicali differenti all’interno dell’architettura barocca del Gagliardi ha mostrato come sia possibile diversificare la proposta liturgica mantenendo fermo il senso di devozione al Santo Cavaliere. L’evento chiude la mattinata di festeggiamenti religiosi, confermando l’apertura della parrocchia a nuove forme di espressione artistica e corale nel contesto delle tradizioni cittadine.