Il Comune di Scicli ha ottenuto tre riconoscimenti alla “Maratona dei sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile”, svoltasi ieri a Misterbianco. La manifestazione, promossa dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, ha premiato le amministrazioni locali siciliane che si sono distinte per la pianificazione e la gestione delle emergenze sul territorio.

Il sindaco Mario Marino ha ritirato i premi per la “Gestione dell’Emergenza” e per la “Resilienza”, mentre ai volontari sciclitani è andato il titolo di “Volontariato Virtuoso”, consegnato dal direttore regionale Salvo Cocina. I premi giungono a seguito dell’aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale e di specifici interventi operativi portati a termine nell’ultimo anno.

Tra le motivazioni del riconoscimento figurano le operazioni di recupero del peschereccio arenatosi al lido Bruca la scorsa estate, intervento che ha scongiurato il rischio di sversamento di idrocarburi in mare. È stata inoltre sottolineata l’efficacia della sala regia allestita in Comune per il monitoraggio della festa del Cristo Risorto, sistema che ha permesso di coordinare in sicurezza le diverse fasi della celebrazione religiosa.

All’evento hanno partecipato, oltre al primo cittadino, l’assessore Enzo Giannone e una delegazione di volontari. Il direttore Cocina, che aveva visitato Scicli proprio in occasione delle festività pasquali per visionare le procedure di sicurezza adottate, ha confermato l’importanza del coordinamento tra istituzioni e volontariato nella prevenzione dei rischi territoriali.