Anffas Modica potenzia la propria presenza sul territorio ibleo con l’apertura di uno sportello SAI a Ispica. Il Servizio Accoglienza e Informazione, situato in via Giuseppe Mazzini 22, nasce per offrire alle famiglie di persone con disabilità un punto di riferimento dedicato all’ascolto e al supporto tecnico. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso alle informazioni riguardanti i diritti esigibili e le leggi attuali.

L’attività dello sportello si basa sulla condivisione di esperienze tra familiari, permettendo agli utenti di confrontarsi con operatori che vivono o conoscono direttamente le dinamiche della disabilità. Questo approccio permette di gestire i bisogni e le aspettative delle famiglie con una maggiore consapevolezza, agendo come un vero e proprio orientamento nella rete dei servizi sociali e sanitari.

Il progetto si inserisce in una rete nazionale consolidata, con l’obiettivo di rendere i cittadini più informati e capaci di rivendicare la piena applicazione delle norme. Lo sportello SAI di Ispica opererà su appuntamento, integrandosi con le attività già svolte dalla sezione di Modica. Per accedere ai servizi o richiedere una consulenza, gli interessati possono contattare il numero 0932762877 o utilizzare i canali telematici predisposti dall’associazione.

La capillarità di questo servizio risponde alla necessità di fornire risposte di prossimità in una provincia che richiede sempre più assistenza specializzata. Attraverso questa nuova apertura, Anffas intende implementare un sistema di rete che consenta alle persone con disabilità di non restare isolate, garantendo loro gli strumenti necessari per navigare nel complesso panorama normativo italiano.