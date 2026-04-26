Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’ingresso di Marina di Modica, interessando un appezzamento di terreno. Le fiamme, originate tra le sterpaglie secche, si sono propagate rapidamente a causa del leggero vento che soffia sulla costa, creando preoccupazione per la vicinanza alle aree abitate e alla viabilità principale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Modica. La squadra di soccorso ha lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che il fronte di fuoco si estendesse ulteriormente verso le infrastrutture limitrofe. Attualmente la situazione appare sotto controllo, sebbene siano ancora in corso le operazioni di bonifica del terreno per scongiurare possibili riaccensioni. Non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma il fumo ha causato rallentamenti temporanei lungo la strada di accesso alla frazione. Restano da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale tra la vegetazione spontanea.