Ragusa – In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il Consorzio Universitario Ibleo ha organizzato un convegno di studi dal titolo “I 100 Camilleri”, che si svolgerà a Ragusa in data 5-6 marzo 2026. Il convegno partecipa alle celebrazioni del Centenario Camilleri promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa e della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Il convegno inizierà giovedì 5 marzo alle 16.00 presso il Salone della Camera di Commercio e proseguirà venerdì 6 marzo, a Ragusa Ibla, alle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’ex Distretto Militare e alle ore 16.00 presso l’Auditorium Santa Teresa. Partecipano al convegno alcuni tra i più illustri studiosi italiani di Camilleri, tra i quali il prof. Giuseppe Marci, dell’Università di Cagliari e direttore della rivista “Quaderni Camilleriani”, il prof. Mauro Novelli, dell’Università di Milano e curatore dei “Meridiani” Mondadori dedicati a Camilleri, il prof. Salvatore Silvano Nigro, dell’Università IULM di Milano e prefatore delle opere di Camilleri per le edizioni Sellerio, il prof. Giovanni Capecchi, dell’Università per Stranieri di Perugia e autore della prima monografia critica su Camilleri).

Tutti i diciotto relatori coinvolti garantiscono, oltre all’alto livello scientifico dei loro interventi, anche un approccio interdisciplinare, particolarmente adatto a uno scrittore come Camilleri, data la sua multiforme attività di romanziere, autore e regista teatrale, autore televisivo, commentatore impegnato dei fatti storici e di cronaca contemporanea, straordinario affabulatore.

Durante il convegno, dunque, l’opera di Camilleri sarà analizzata sotto i profili filologico e storico-linguistico (con particolare attenzione alla varietà linguistica e all’uso del siciliano), esegetico e critico-letterario (anche in relazione alla tradizione del romanzo storico e del romanzo poliziesco italiano ed europeo), intermediale (nell’analisi dei processi di ricezione e riadattamento cinematografico e televisivo). L’evento sarà aperto a studenti, studentesse e appassionati lettori, con l’obiettivo di favorire anche il coinvolgimento di un pubblico non specialista, grazie a interventi che sapranno contemperare il valore scientifico e le capacità divulgative. Si ritiene, pertanto, auspicabile la partecipazione di docenti e alunni delle scuole secondarie superiori di Ragusa, che potranno approfittare di un’occasione importante di aggiornamento e di approfondimento.

Le celebrazioni ragusane organizzate dal Consorzio Universitario Ibleo proseguiranno con un’iniziativa di natura teatrale: domenica 8 marzo la Compagnia Godot di Ragusa metterà in scena il recital a sette voci “Il sipario di Preston: Vigàta, una sera a teatro”, tratto dal romanzo Il birraio di Preston, uno tra i più noti di Andrea Camilleri.

Lo spettacolo, a ingresso libero, si terrà presso la Maison Godot di via Carducci 265, a Ragusa.