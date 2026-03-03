Con l’avvio del mese di marzo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha definito le finestre temporali per l’erogazione delle principali prestazioni. Dalle pensioni al sostegno per le famiglie, ecco le scadenze principali per gestire correttamente il bilancio domestico.

1. Pensioni: pagamenti al via oggi

Per il mese di marzo 2026, il primo giorno bancabile coincide con lunedì 2 marzo, dato che il primo del mese è caduto di domenica.

Modalità di accredito: Chi riceve il trattamento su conto corrente bancario o postale troverà la valuta disponibile già in queste ore.

Ritiro in contanti: Presso gli uffici postali è possibile ritirare la pensione in contanti solo per somme non superiori a 1.000 euro netti. Per importi più elevati è obbligatorio l'uso di strumenti tracciabili. Poste Italiane rinnova l'invito a scaglionare gli accessi agli sportelli per evitare lunghe attese nei giorni di punta.

2. Sostegno alle famiglie: Assegno Unico

Per i nuclei familiari che beneficiano dell’Assegno Unico e Universale e che non hanno subito variazioni documentali, la finestra di accredito è fissata tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo. Tuttavia, il calendario può variare per:

Nuove istanze: Chi ha presentato domanda recentemente.

Aggiornamento ISEE: In caso di ricalcoli dovuti ai nuovi dati reddituali, il pagamento potrebbe slittare all'ultima settimana del mese o a quella successiva.

3. Disoccupazione e formazione: NASpI, DIS-COLL e SFL

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL), non esiste un’unica data nazionale: i flussi di pagamento sono solitamente elaborati entro la metà del mese. La data esatta dipende dalla cronologia della domanda individuale; il consiglio è monitorare il proprio “Fascicolo previdenziale del cittadino” sul portale INPS.

Analogamente, per chi aderisce al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) percependo l’indennità di 350 euro, l’accredito per i beneficiari già attivi è atteso intorno a metà marzo, a condizione che sia confermata la partecipazione ai percorsi formativi o alle politiche attive del lavoro.

4. Assegno di Inclusione (AdI)

Per l’Assegno di Inclusione, la distribuzione dei pagamenti segue due binari:

Nuovi beneficiari: Chi ha appena terminato l’iter burocratico e firmato il Patto di Attivazione Digitale (PAD) dovrebbe ricevere il primo versamento intorno al 15 marzo .

Rinnovi: Per chi riceve il sussidio con continuità, la ricarica della Carta AdI è prevista per la fine del mese, indicativamente tra il 27 e il 31 marzo, previa verifica del mantenimento dei requisiti.

Come verificare lo stato dei pagamenti

Per conoscere nel dettaglio la data di valuta e l’importo delle singole prestazioni, è possibile accedere ai servizi online dell’INPS utilizzando le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).