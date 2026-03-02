L’alta pressione continua a mantenere ben salde le sue radici sul Mediterraneo centrale, garantendo una fase di stabilità atmosferica sulla nostra Isola. Tuttavia, la giornata di domani, martedì 3 marzo, sarà caratterizzata da un cambiamento nel “volto” del cielo: non avremo più un azzurro terso, ma atmosfere più opache e lattiginose a causa di un progressivo cambio di circolazione.
Cieli velati e “intrusione” sahariana
Per l’intera giornata il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su tutti i settori. Non si tratterà di nubi cariche di pioggia, bensì di nubi stratiformi medio-alte che schermeranno il sole.
L’elemento di spicco sarà però l’aumento del pulviscolo sahariano in sospensione. Le correnti meridionali inizieranno a trasportare particelle di sabbia dal deserto africano verso la Sicilia, rendendo l’aria meno nitida e conferendo al panorama i classici riflessi giallastri, tipici dei richiami caldi pre-frontali.
Temperature e Venti: Scirocco protagonista
Le temperature faranno registrare un lieve e ulteriore aumento, con massime che si manterranno su valori gradevoli e tipicamente primaverili.
Per quanto riguarda la ventilazione:
- Scirocco: i venti soffieranno tra il debole e il moderato dai quadranti sud-orientali.
- Rinforzi: attese raffiche fino a tese sul Canale di Sicilia occidentale.
- Tirreno e Ionio: deboli correnti orientali sul versante tirrenico, mentre sullo Ionio prevarrà il vento di Ostro (da Sud).
Lo stato del mare
- Canale di Sicilia occidentale: risulterà molto mosso, specialmente al largo, a causa dei rinforzi di Scirocco.
- Restanti bacini: i mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso in graduale aumento sui settori meridionali.
In sintesi: Una giornata stabile ma dai tratti tipicamente “africani” per la presenza di polvere e venti meridionali.
Lascia un commento