Catania – “Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie di rimanere vigili. Anche se non ci sono minacce specifiche e credibili al momento, la vigilanza rimane fondamentale per la vostra sicurezza e sicurezza”. Si legge sui social ufficiali della base militare Statunitense Nas di Sigonella dopo l’attacco Usa all’Iran. Secondo quanto si è appreso l’allerta all’interno della struttura è rimasto invariato, non c’è stato alcun innalzamento.

Sui social ufficiali Nas Sigonella invita il personale e le loro famiglie a essere “consapevole su ciò che ti circonda”, a mantenere “un basso profilo” e a fare “attenzione se ti trovi inaspettatamente vicino a grandi raduni”.

“Per aggiornamenti in tempo reale – prosegue il messaggio – abilita le notifiche su AtHoc e segui le pagine Facebook e Instagram ufficiali di Nassig. Se vedi qualcosa di sospetto, dì qualcosa”. Sui social si ricordano due contatti telefonici: uno per un eventuale intervento “non in emergenza” e uno dedicato invece “all’emergenza”. Il messaggio si conclude rinnovando l’avvertimento e chi lo ha lanciato: “stai attento, Sigonella”.